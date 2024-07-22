Правда, что "облако в форме трубы, снятое на видео моряками, предвещает грядущие климатические катастрофы"?

Teiginiai
Видеоролик представляет съемку необычного метеорологического явления русскоязычным экипажем судна и сопровождается следующим текстом:
“Дорогие люди, глобальные катаклизмы происходят и нарастают на нашей планете. Причиной глобальных геофизических и климатических процессов является космическое излучение, которое достигает всей Солнечной системы каждые 12 000 тысяч лет. Именно в этот цикл мы входим в конце этого года, и катастрофы будут еще страшнее. Нам нужно, чтобы все человечество говорило правду о климате. Нужно говорить о климате везде, создать требование о создании унифицированного научного центра, объединить лучших ученых мира и внедрять технологии. Не забудьте подготовить аварийный рюкзак на 72 часа“.
Verdiktas
Облако, которое в видеоролике запечатлели моряки с грузового судна — это метеорологическое явление, известное, как валовое облако (грозовой воротник). никаких глобальных катастроф по всей планете оно предвещать не может. Самое большое, что появление такого облака может предвещать — это непогоду, сильные ветры, грозы, шторм или даже торнадо. Наш вердикт – текст, который сопровождает видеоролик, стремится создать у зрителей впечатление, что метеорологическое явление предвещает катастрофы по всей планете. Наш вердикт – мистификация и неправда.
Melo detektoriaus komentaras
Резкое и быстрое скручивание облаков может указывать на скорое усиление шторма, а плавное движение может означать более спокойную погоду. С видами и родами облаков можно ознакомится при помощи Международного атласа облаков. О том, как формируются облака, можно узнать здесь, а здесь и здесь прочитать о валовых облаках.
Вкратце: валовые облака получили своё название из-за того, что похожи на длинный вал. Этот тип облаков чаще всего формируется на границе атмосферных фронтов, всегда на переднем крае грозы. Главной причиной их образования является, скорее всего, ротация воздушных масс, связанных с морским бризом. Валовые облака считаются, по состоянию на 2017 год, не до конца изученными, однако некоторые учёные полагают, что эти облака — спиральные рукава циклонов, но общепризнанного объяснения до сих пор нет.
Валовое облако в видеоролике в целом похоже на одну из самых редких разновидностей валовых облаков – на утреннюю глорию, которую чаще всего можно наблюдать в заливе Карпентария на севере Австралии. Облака представляют собой грозовой воротник высотой от 1 до 2 км, зачастую находящийся всего в 100—200 метрах над землёй (но обычно выше), который может достигать 1000 км в длину и перемещаться со скоростью до 60 км/ч. Похожие явления время от времени наблюдались и в других местах, например , над центральной частью США, в проливе Ла-Манш, Мюнхене, Берлине, восточной части России и других приморских регионах Австралии.