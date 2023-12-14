Правда, что "облака в форме кругов доказывают: самолеты распыляют химию против людей"?

Тезисы
Видеоролик демонстрирует облака в форме кругов. Голос за кадром сообщает: “Вот, пожалуйста – химическая атака. Зачем они это делают? Вылетел, распылил и улетел”.
Вердикт
Автор видеоролика, очевидно, является сторонником конспирологической теории химтрейлов и считает, что облака в форме кругов – некая “химическая” атака. Множество неоспоримых доказательств, которые опираются на научные данные, законы природы и физики доказывают, что теория “химтрейлов”, то есть теория существования глобального заговора по опрыскиванию вредными веществами поверхности Земли – мистификация, конспирологическая теория. На видео запечатлена не “химическая атака”, а либо конденсационные следы от самолетов, которые выполняли такие маневры, как развороты и петли, либо достаточно редкое природное явление – лентикулярные облака. Наш вердикт – манипуляция и фейк.
Комментарий Детектор лжи
Круговые следы, видимые на фотографии, возникают в результате конденсации влаги из выхлопных газов самолетов. Когда горячие и влажные газы, выходящие из двигателей самолета, вступают в контакт с холодным воздухом на высокой высоте, влага из этих газов конденсируется и формирует облака, известные как следы конденсации или конденсационные следы. Прочитать о возникновении теории “химтрейлов” можно здесь, а здесь подробно узнать, как появляются инверсионные следы самолетов.
Конденсационные следы самолетов обычно выглядят как прямые линии, которые постепенно рассеиваются под действием ветра. Однако если самолет выполняет маневры, такие, как развороты или петли, следы могут принимать различные формы, включая круги и спирали, как видно на вашем изображении. Конденсационные следы могут существовать от нескольких минут до нескольких часов, в зависимости от условий в атмосфере, таких, как влажность, температура и движение воздуха на высоте полета. Влажность и температура воздуха играют ключевую роль в образовании и стойкости конденсационных следов, поскольку они определяют, насколько быстро конденсированная влага испарится обратно в воздух.
В 2016 году Институт науки Карнеги и Калифорнийский университет в Ирвине провели исследование, в ходе которого опросили 77 ведущих специалистов в области атмосферных исследований и геохимии. Практически все участники опроса (за исключением одного) заявили о невозможности существования международной и крупномасштабной секретной программы атмосферного распыления. Федеральные агентства США выпустили общий информационный бюллетень, в котором опровергают теорию “химтрейлов” и программы по распылению веществ в атмосфере. Неправда и то, что “химтрейлы” либо выбрасывают в атмосферу вещества, которые вызывают у людей симптомы каких-либо болезней, либо распространяют коронавирусную болезнь.
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С полной классификацией облаков, которая включает как рукотворные, то есть появившиеся благодаря деятельности человека облака, так и естественные, природные можно ознакомиться здесь, на сайте Всемирной метеорологической организации.
Лентикулярные (линзовидные) облака – довольно редкое природное явление. Такие облака образуются на гребнях воздушных волн или между двумя слоями воздуха. Характерной особенностью этих облаков является их неподвижное положение, несмотря на ветер. Такие облака обычно наблюдаются с подветренной стороны горных хребтов, за хребтами и отдельными вершинами на высоте от 2 до 15 километров.
В волновых потоках происходит непрерывный процесс конденсации водяных паров при достижении высоты точки росы и испарения при нисходящем движении воздуха. Поэтому чечевицеобразные облака не меняют своего положения в пространстве, а стоят в небе “как приклеенные”. Появление лентикулярных облаков свидетельствует о том, что в атмосфере присутствуют сильные горизонтальные потоки воздуха, образующие волны над горными препятствиями, а также о том, что в воздухе достаточно высокое содержание влаги. Обычно это связано с приближением атмосферного фронта или с энергичным переносом воздуха из отдаленных районов. Лентикулярные облака характерной тарелкообразной формы часто принимают за НЛО.
В заключение нам бы хотелось отметить, что облака, похожие на те, которые можно наблюдать в видеоролике в прошлом 2022 году, были запечатлены над территорией Шотландии. По словам метеоролога шотландского телевизионного канала – это были именно лентикулярные облака.
- Источники
- “Химтрейлы” – происхождение теории заговора
- НАСА: происхождение инверсионных следов
- Результаты исследования Института науки Карнеги и Калифорнийского университета в Ирвине о происхождении инверсионных следов
- Федеральные агентства США опровергают теорию “химтрейлов” и программы по распылению веществ в атмосфере
- Всемирная метеорологическая организация – классификация облаков
- Университет Британской Колумбии: факультет наук о Земле, океане и атмосфере – о происхождении лентикулярных облаков
- Лентикулярные (линзовидные облака)
- Метеорологическая служба Великобритании – лентикулярные облака;
- “Дымные кольца”: Редкие линзовидные облака запечатлены над страной