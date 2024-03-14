Правда, что "неизвестные раздают детям в школах конфеты, в которых опасный, синтетический наркотик"?

 
www.DELFI.lt
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
ФОТО: Shutterstock
В социальных сетях появился видеоролик, где говорится о том, что “неизвестные раздают детям в школах конфеты, в которых опасный, синтетический наркотик”. Создатели видео призывают “объединить усилия в борьбе за правое дело”. Мы детально проверили видеоролик и выяснили: во-первых, сообщения о том, что в школах раздают начиненные наркотиками конфеты, в социальных сетях появились как минимум с 2014 года. И, во-вторых, что ни одно из таких сообщений не подтвердилось.

Teiginiai

Герой видеоролика, мальчик, не отвечает на вопросы мамы и полностью перестал понимать окружающих. Затем женский голос, видимо, матери сообщает, что мальчик съел какую-то “конфету”. Видео сопровождает надпись – “давайте объединим наши усилия в борьбе за правое дело”. В дальнейшем появляется фотография конфет “Energy Ketts candy”, затем — аудиозапись, в которой неизвестная женщина представляется педагогом и сообщает, что “во всех школах, в нашей тоже, детям раздают «жвачки», угощают конфетками не только мальчиков (хотя мальчиков чаще), но и девочек тоже, просят передать, говорят: «подержи», к тебе подойдут, а ты передашь. В конфетках и «жвачках» находится дешевый, синтетический, китайский наркотик”.

Verdiktas

Истории о том, что неизвестные приходят в школы, либо поджидают детей у школ и угощают их конфетами, жевательными резинками с наркотиками, в русскоязычных социальных сетях распространяются как минимум десять или пятнадцать лет, постепенно превращаясь в городской фольклор. Нет никаких подтверждений со стороны полиции Литвы, что “неизвестные злоумышленники массово раздавали бы нафаршированные наркотиками конфеты школьникам”. Наш вердикт – мистификация и фейк.

Melo detektoriaus komentaras

Видеоролик, в котором ребенок не отвечает на вопросы мамы, появился в начале декабря 2019 года. Позже российские средства массовой информации сообщили о том, что история произошла в Новосибирске. Мальчик на тот момент учился в школе № 230, в микрорайоне Родники. Ребенок попал в больницу, в реанимацию, из которой его выписали после того, как его состояние пришло в норму. Проверка российских правоохранительных органов тогда не подтвердила, что ребенок съел либо снюсы, либо никотиновые конфеты. В итоге ведомство сообщило о „пищевом отравлении”. Подробно с разбором истории о том, как и откуда русскоязычных социальных сетях появилась история о конфетах с наркотиками, можно прочитать здесь. Вкратце: подобные сообщения и предупреждения о распространении в школах конфет появлялись и в 2014 году в Якутии, затем в Подмосковье в 2016 году и в Татарстане в том же 2016 году. История повторилась и в 2017 и в 2018 годах, тогда в социальных сетях снова заговорили о том, что злоумышленники в школах раздают начиненные наркотиками конфеты.
Скриншот из социальных сетей

Скорее всего легенда о конфетах из наркотиков, которыми могут отравиться дети, попала в русскоязычные социальные сети из других стран. Так, например, в США существует легенда о том, что злоумышленники угощают детей конфетами с наркотическими веществами во время Хэллоуина, когда дети ходят по домам и квартирам соседей и собирают сладости. Однако американские источники не то, что не подтверждают эту легенду, но и опровергают.

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