Правда, что "неизвестные раздают детям в школах конфеты, в которых опасный, синтетический наркотик"?

Teiginiai
Герой видеоролика, мальчик, не отвечает на вопросы мамы и полностью перестал понимать окружающих. Затем женский голос, видимо, матери сообщает, что мальчик съел какую-то “конфету”. Видео сопровождает надпись – “давайте объединим наши усилия в борьбе за правое дело”. В дальнейшем появляется фотография конфет “Energy Ketts candy”, затем — аудиозапись, в которой неизвестная женщина представляется педагогом и сообщает, что “во всех школах, в нашей тоже, детям раздают «жвачки», угощают конфетками не только мальчиков (хотя мальчиков чаще), но и девочек тоже, просят передать, говорят: «подержи», к тебе подойдут, а ты передашь. В конфетках и «жвачках» находится дешевый, синтетический, китайский наркотик”.
Verdiktas
Истории о том, что неизвестные приходят в школы, либо поджидают детей у школ и угощают их конфетами, жевательными резинками с наркотиками, в русскоязычных социальных сетях распространяются как минимум десять или пятнадцать лет, постепенно превращаясь в городской фольклор. Нет никаких подтверждений со стороны полиции Литвы, что “неизвестные злоумышленники массово раздавали бы нафаршированные наркотиками конфеты школьникам”. Наш вердикт – мистификация и фейк.
Melo detektoriaus komentaras
Скорее всего легенда о конфетах из наркотиков, которыми могут отравиться дети, попала в русскоязычные социальные сети из других стран. Так, например, в США существует легенда о том, что злоумышленники угощают детей конфетами с наркотическими веществами во время Хэллоуина, когда дети ходят по домам и квартирам соседей и собирают сладости. Однако американские источники не то, что не подтверждают эту легенду, но и опровергают.
- Источники
- Родители российских школьников пугают друг друга историями о конфетах с наркотиками
- Мальчика, который из-за наркотической конфетки забыл, как его зовут, выписали из больницы
- Снюсы – что это такое
- Родители российских школьников пишут о распространении «наркотических конфет» в школах. Власти это отвергают. Главное
- „Через полгода разлагаются кости”. В чатах нижегородцев появился новый фейк про наркотики в конфетах
- Как чиновники „легализовали” интернет-фейк про «жвачки с наркотиками»
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- Родители паникуют: в школах страны раздают наркотики под видом конфет. Правда или фейк?
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