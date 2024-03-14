Правда, что "неизвестные раздают детям в школах конфеты, в которых опасный, синтетический наркотик"?

Герой видеоролика, мальчик, не отвечает на вопросы мамы и полностью перестал понимать окружающих. Затем женский голос, видимо, матери сообщает, что мальчик съел какую-то “конфету”. Видео сопровождает надпись – “давайте объединим наши усилия в борьбе за правое дело”. В дальнейшем появляется фотография конфет “Energy Ketts candy”, затем — аудиозапись, в которой неизвестная женщина представляется педагогом и сообщает, что “во всех школах, в нашей тоже, детям раздают «жвачки», угощают конфетками не только мальчиков (хотя мальчиков чаще), но и девочек тоже, просят передать, говорят: «подержи», к тебе подойдут, а ты передашь. В конфетках и «жвачках» находится дешевый, синтетический, китайский наркотик”.