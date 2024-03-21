Правда, что "неизвестные разбрасывают фонарики со взрывчаткой"?

Шестого марта появляется сообщение в официальном телеграмм-канале городского головы города Первомайский ( Харьковская область ) Николая Бакшеева, в нем со ссылкой на украинскую армию говорится , что украинские военные находят фонарики со взрывчаткой в Харьковской области. Однако официальный сайт Вооруженных сил Украины информации о заминированных фонариках не содержит . Девятого марта в телеграмм-канале Бакшеева информацию о заминированных фонариках опровергли и сообщили что стали жертвой дезинформации:

"Уважаемая община! Недавно наш канал стал наживой для дезинформации, когда жители города начали распространять информацию о взрывных фонариках в школьных чатах. С нашей стороны выглядело целесообразным предупредить горожан об опасности для детей брать в руки любые неизвестные предметы!!! Но информация о том, что фонарики со взрывчаткой разбросаны по нашей громаде, наша публикация не содержала. Она появилась при перепечатке на других ресурсах со ссылкой на нас. В тот же день мы сделали уточнение, что на территории города таких случаев не было. Поэтому, уважаемая община, проверяйте любую информацию чтобы не стать жертвой пропаганды".