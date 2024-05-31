Правда, что "неизвестные при помощи глифосата, наночастиц алюминия, фторирования воды и сетей Wi-Fi отравляют здоровье людей"?

„И чтобы этого добиться, необходимо уничтожить шишковидное тело. Шишковидное тело - самый чувствительный элемент нашей нервной системы. И очень чувствительная к: алюминию, глифосату, фтору и Wi-Fi. Мы обнаружили, что шишковидные тела у людей покрыты налетом известки. Шишковидное тело - это приемник высших энергетических полей, которые он переводит в качестве мыслей и отвечает за функционирование иммунной системы, гормональной системы. Удивительно, что телекоммуникационная промышленность выбрала именно те частоты среди огромного количества доступных, которые оказывают деструктивное влияние на наш организм и, в особенности, на шишковидное тело. Они не могли „лучше“ выбрать, чем частота 2,4 гигагерц. И алюминий, который мы вдыхаем из-за проекта по геоинженерии и глифосат в пищевой цепочке, объединяются в наших внутренностях и кровеносной системе и создают шесть разных химических соединений, чтобы повлиять на шишковидное тело. Для этого коктейля из химии требуется проникнуть в мозг и проникнуть через барьер кровь – мозг. А частоты Wi-Fi делают все, чтобы этот барьер открыть. Токсины, которые остаются в кровеносной системе, ниже уровня шеи также могут попасть в мозг. После того, как все это проанализируешь, понимаешь – что за всем этим стоит или группа очень умных ученых, которые убедили всех, что в воду нужно добавлять фтор, опрыскивать воздух нано-частицами алюминия, добавлять глифосат в еду и активировать все это при помощи соответствующих частот, или группа исключительно интеллигентных и беспринципных людей. Или же… существует более высокое поле сознания, которое может и желает разрушительно и негативно влиять на человечество. Взять хотя бы сети 5G: никто никогда не проверял, безопасно ли это, а ведь передатчики устанавливают на спутниках,“ – сообщает эксперт в видеоролике.