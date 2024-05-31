Правда, что "неизвестные при помощи глифосата, наночастиц алюминия, фторирования воды и сетей Wi-Fi отравляют здоровье людей"?

Teiginiai
„И чтобы этого добиться, необходимо уничтожить шишковидное тело. Шишковидное тело - самый чувствительный элемент нашей нервной системы. И очень чувствительная к: алюминию, глифосату, фтору и Wi-Fi. Мы обнаружили, что шишковидные тела у людей покрыты налетом известки. Шишковидное тело - это приемник высших энергетических полей, которые он переводит в качестве мыслей и отвечает за функционирование иммунной системы, гормональной системы. Удивительно, что телекоммуникационная промышленность выбрала именно те частоты среди огромного количества доступных, которые оказывают деструктивное влияние на наш организм и, в особенности, на шишковидное тело. Они не могли „лучше“ выбрать, чем частота 2,4 гигагерц. И алюминий, который мы вдыхаем из-за проекта по геоинженерии и глифосат в пищевой цепочке, объединяются в наших внутренностях и кровеносной системе и создают шесть разных химических соединений, чтобы повлиять на шишковидное тело. Для этого коктейля из химии требуется проникнуть в мозг и проникнуть через барьер кровь – мозг. А частоты Wi-Fi делают все, чтобы этот барьер открыть. Токсины, которые остаются в кровеносной системе, ниже уровня шеи также могут попасть в мозг. После того, как все это проанализируешь, понимаешь – что за всем этим стоит или группа очень умных ученых, которые убедили всех, что в воду нужно добавлять фтор, опрыскивать воздух нано-частицами алюминия, добавлять глифосат в еду и активировать все это при помощи соответствующих частот, или группа исключительно интеллигентных и беспринципных людей. Или же… существует более высокое поле сознания, которое может и желает разрушительно и негативно влиять на человечество. Взять хотя бы сети 5G: никто никогда не проверял, безопасно ли это, а ведь передатчики устанавливают на спутниках,“ – сообщает эксперт в видеоролике.
Verdiktas
Видеоролик содержит множество псевдонаучных утверждений и конспирологических теорий. Научные данные и исследования не поддерживают теории о том, что упомянутые вещества и Wi-Fi оказывают разрушительное влияние на шишковидную железу или организм в целом. Наш вердикт – эксперт, который выступает в видеоролике, транслирует конспирологическую теорию.
Melo detektoriaus komentaras
Функции: эпифиз действительно играет важную роль в регуляции циркадных ритмов (сон/бодрствование) и выработке мелатонина. Однако утверждения о том, что он является „приемником высших энергетических полей“ или отвечает за иммунную и гормональную системы, не имеют научного обоснования;
Чувствительность к веществам: нет достоверных научных данных, подтверждающих особую чувствительность эпифиза к алюминию, глифосату, фтору или Wi-Fi;
„Известковый налет“: кальцификация эпифиза – это естественный процесс, который происходит с возрастом и не связан с воздействием упомянутых веществ;
Частота 2,4 ГГц и технология 5G: частота 2,4 ГГц используется не только в Wi-Fi, но и во многих других устройствах (например, микроволновых печах). Нет научных доказательств того, что она оказывает специфическое деструктивное воздействие на эпифиз или организм в целом. Частоту 2,4 ГГц использовали старые Wi-Fi-роутеры первого поколения. Современные устройства Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6E работают в диапазонах 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6ГГц. Безопасность сетей 5G (о технологии 5G можно прочитать здесь) активно изучается, и на данный момент нет убедительных доказательств их вреда для здоровья. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляет, что уровни радиочастотного излучения от базовых станций 5G ниже международных норм, и опасности для здоровья нет. Международная комиссия по защите от ионизирующего излучения определяет 5G-сигнал как безопасный: его мощность измеряется десятками гигагерц (ГГц), тогда как допустимая норма достигает 300 ГГц. В 2021 году комиссия Европарламента также признала технологию 5G безопасной для людей;
Геоинженерия, глифосат и фторирование воды: связь между геоинженерией, глифосатом и эпифизом не подтверждается научными данными. Фторирование воды признано безопасным и эффективным методом профилактики кариеса многими авторитетными организациями здравоохранения.
Источники
Всемирная Организация Здравоохранения – доказательств вреда от 5G не существует
Международная комиссии по защите от излучения определяет 5G-сигнал как безопасный
Кальцификация шишковидной железы, выработка мелатонина, старение, связанные с этим последствия для здоровья и омоложение шишковидной железы
Распространенность кальцификации шишковидной железы: систематический обзор и метаанализ