Teiginiai



Не вакцинированным людям опасно вступать в интимную связь с получившими вакцины от COVID-19. В противном случае в организм не вакцинированных попадет шиповидный белок (спайк-белок – ред.) и мРНК вакцины.



Verdiktas



Доктор Питер Маккалоу не является ни вакцинологом, ни иммунологом, он специализируется в области ишемической болезни сердца и кардиологии. Доктор Питер Маккалоу неоднократно ошибался, когда высказывался о COVID-19 и вакцинах от этой болезни. Идея о том, что "не вакцинированным людям опасно вступать в интимную связь с получившими вакцины от COVID-19" не более чем очередная теория заговора. Наш вердикт – фейк.



Melo detektoriaus komentaras



Вакцины против COVID-19 разработаны с использованием мРНК (для Pfizer-BioNTech и Moderna) или векторных аденовирусных (для AstraZeneca и Johnson & Johnson) технологий. Вакцины стимулируют иммунную систему человека, чтобы она научилась распознавать и бороться с вирусом SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19.

Ложь © Ekrano nuotr.

Пока что нет никаких убедительных доказательств того, что мРНК вакцины или спайк-белки могут передаваться между людьми через интимные контакты либо могут оказать влияние на фертильность. Максимум, что могут сделать вакцины против COVID-19, это кратковременное изменение менструального цикла у женщин, но при этом не вредят, подчеркиваем еще раз – фертильности не вредят.

Вакцины представляют собой синтетические фрагменты мРНК, которые разрушаются в течение короткого времени после введения в организм. Вакцины не интегрируются в геном человека, не изменяют ДНК и не могут передаваться другим людям через интимные отношения.

Важно отметить, что вакцинированные люди имеют меньше шансов на заражение и передачу COVID-19, поэтому они представляют меньший риск для своих партнеров. Вакцинация является важным средством борьбы с пандемией COVID-19, поскольку она помогает уменьшить количество случаев заболевания, госпитализации и смертей. Вакцины против COVID-19 прошли строгие клинические испытания и были одобрены регуляторными органами на основе их безопасности и эффективности.

После вакцинации иммунная система обучается распознаванию спайк-белка, который является структурным компонентом вируса SARS-CoV-2. Когда вакцинированный человек сталкивается с вирусом, его иммунная система быстрее и эффективнее может распознать и уничтожить вирус, предотвращая развитие тяжелой формы заболевания.

Важно помнить, что вакцинация не обеспечивает 100% защиты от заражения вирусом, но вакцинированные люди, даже если они заболевают, чаще всего имеют более легкое течение заболевания и меньше вероятности развития осложнений. Вакцинированные люди также имеют меньший риск передачи вируса другим.