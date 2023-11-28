Правда, что "НАТО и Байден отправили русских на войну в Украину, а Москву заселили мусульманами"?

Тезисы
Видеоролик демонстрирует толпу мусульман, идущих и скандирующих “Аллаху Акбар”. Создатели ролика снабдили его надписью: “НАТО и Байден отправили русских на войну в Украину, а Москву заселили мусульманами”.
Вердикт
Текст, который сопровождает видео с толпой мусульман, идущих, скорее всего, по направлению к мечети, полностью противоречит действительности, а именно тому что: Россия напала на Украину, русских на войну с Украиной отправил Владимир Путин, президент Российской Федерации. Ответственность за контроль потоков миграции, как внешней в Россию, так и внутренней – несет правительство Российской Федерации. Наш вердикт – видеоклип является манипуляцией. Ни НАТО, как организация, ни Джо Байден, президент США, не несут и не могут нести какой-либо ответственности за войну, развязанную Владимиром Путиным против Украины.
Комментарий Детектор лжи
Видеоролик появился в социальных сетях 7 ноября. Тем не менее, как нам удалось выяснить, скорее всего, первоначально ролик опубликовали 21 апреля 2023 года, в день, когда мусульмане всего мира празднуют праздник Ураза-байрам.
С хронологией событий, которые привели к войне в Украине, можно ознакомиться здесь и здесь. Вкратце: Российско-украинская война – война между Россией и Украиной, начавшаяся в феврале 2014 г. с вторжения переодетых в нейтральную униформу российских войск на территорию украинского Крыма. В апреле 2014 г. конфликт расширился, когда русские и местные подконтрольные им силы захватили территорию в Донбассе и Луганске; в течение последующих семи лет в ходе боевых действий на востоке Украины погибло более 14 тыс. человек. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Организация Объединенных Наций приняла ряд резолюций, осуждающих российское вторжение в Украину, удары по гражданской инфраструктуре и призвала Москву вывести войска из Украины. Генсек ООН Антониу Гутерриш российское вторжение в Украину, назвал оскорблением коллективной совести мира. Никто другой, как именно глава Российской Федерации – Владимир Путин анонсировал вторжение в Украину, начав которое Россия нарушила множество международных законов.
Подводя итоги – повторимся еще раз, текст сопровождающий видеоролик – манипуляция и фейк.
- Источники
- Праздник – Ураза Байрам
- “Три-четыре миллиона жителей Москвы исповедуют ислам”
- Указ “О Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019–2025 годы”
- Хронология: События, приведшие к вторжению России на Украину
- Война в Украине – краткая энциклопедическая справка
- Хроника вторжения России в Украину: месяц за месяцем, час за часом
- В ООН решительно осудили очередную волну нападений РФ на гражданскую инфраструктуру Украины
- Россия нарушила ряд международных законов, начав войну в Украине
- Речь Владимира Путина о начале вторжения на Украину