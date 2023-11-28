Правда, что "НАТО и Байден отправили русских на войну в Украину, а Москву заселили мусульманами"?

 
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ФОТО: Shutterstock nuotr.
Пользователи в социальных сетях обсуждают видеоролик, который демонстрирует толпу мусульман, идущих и скандирующих “Аллаху Акбар”. Создатели ролика снабдили его надписью: “НАТО и Байден отправили русских на войну в Украину, а Москву заселили мусульманами”. Объясняем, что этот текст – манипуляция. Вина за войну с Украиной и сотни тысяч жертв лежит на Владимире Путине, главе Российской Федерации.

Тезисы

Видеоролик демонстрирует толпу мусульман, идущих и скандирующих “Аллаху Акбар”. Создатели ролика снабдили его надписью: “НАТО и Байден отправили русских на войну в Украину, а Москву заселили мусульманами”.

Вердикт

Текст, который сопровождает видео с толпой мусульман, идущих, скорее всего, по направлению к мечети, полностью противоречит действительности, а именно тому что: Россия напала на Украину, русских на войну с Украиной отправил Владимир Путин, президент Российской Федерации. Ответственность за контроль потоков миграции, как внешней в Россию, так и внутренней – несет правительство Российской Федерации. Наш вердикт – видеоклип является манипуляцией. Ни НАТО, как организация, ни Джо Байден, президент США, не несут и не могут нести какой-либо ответственности за войну, развязанную Владимиром Путиным против Украины.

Комментарий Детектор лжи

Видеоролик появился в социальных сетях 7 ноября. Тем не менее, как нам удалось выяснить, скорее всего, первоначально ролик опубликовали 21 апреля 2023 года, в день, когда мусульмане всего мира празднуют праздник Ураза-байрам.

Точное количество мусульман в Москве сложно определить, однако число мусульман в российской столице постоянно увеличивается. Председатель президиума Духовного управления мусульман России, глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин в 2019 году сообщил, что, по его данным, около 3 – 4 миллионов жителей Москвы исповедует ислам. Также муфтий добавил, что: “наше правительство заявляет, что страна нуждается в рабочей силе, и приглашает мигрантов из Центральной и Средней Азии. Приезжает неженатая молодежь, хочет здесь остаться: работать, создавать семьи”. В 2021 году слова Гайнутдина, подтвердил муфтий столицы из Духовного управления мусульман РФ, главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов – “По самым приблизительным данным, в столице около 3-3,5 миллионов мусульман, из которых два миллиона – жители города, а остальные 1-1,5 - приехавшие на заработки. На них приходится четыре общедоступных мечети”. О том, что именно никто иной, как правительство Российской Федерации, несет ответственность за миграционную политику своей страны, а не НАТО или Байден, свидетельствует хотя бы такой документ, как: Указ “О Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019–2025 годы”.
Скриншот видеоролика

С хронологией событий, которые привели к войне в Украине, можно ознакомиться здесь и здесь. Вкратце: Российско-украинская война – война между Россией и Украиной, начавшаяся в феврале 2014 г. с вторжения переодетых в нейтральную униформу российских войск на территорию украинского Крыма. В апреле 2014 г. конфликт расширился, когда русские и местные подконтрольные им силы захватили территорию в Донбассе и Луганске; в течение последующих семи лет в ходе боевых действий на востоке Украины погибло более 14 тыс. человек. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Организация Объединенных Наций приняла ряд резолюций, осуждающих российское вторжение в Украину, удары по гражданской инфраструктуре и призвала Москву вывести войска из Украины. Генсек ООН Антониу Гутерриш российское вторжение в Украину, назвал оскорблением коллективной совести мира. Никто другой, как именно глава Российской Федерации – Владимир Путин анонсировал вторжение в Украину, начав которое Россия нарушила множество международных законов.

Подводя итоги – повторимся еще раз, текст сопровождающий видеоролик – манипуляция и фейк.

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