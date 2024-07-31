2024.07.31 17:59

Правда, что „на здании Фонда Билла и Мелинды Гейтс есть надпись – Центр по сокращению численности населения планеты“?

 
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Billas Gatesas
Billas Gatesas
ФОТО: Manish Swarup | AP / Scanpix

„На здании Фонда Билла и Мелинды Гейтс есть надпись – Центр по сокращению численности населения планеты“, – в социальных сетях появился видеоролик, который якобы подтверждает существование такой надписи на здании штаб-квартиры фонда. Мы решили проверить, существует ли такая зловещая надпись на самом деле. И вот что нам удалось выяснить.

Teiginiai

На здании Фонда Билла и Мелинды Гейтс есть надпись – Центр по сокращению численности населения планеты.

Verdiktas

Фотография, на которой изображена якобы надпись „Center for Global Human Population Reduction“ на здании фонда Билла и Мелинды Гейтс, является подделкой. В социальных сетях она начала распространяться в 2020 году. На самом деле надпись на стене здания гласит „Фонд Билла и Мелинды Гейтс“. Никаких других надписей на стене здания нет. Обвинения в том, что Фонд Гейтсов работает над сокращением мирового населения, основаны на теории заговора и не имеют научных или документальных подтверждений. Наш вердикт – видеоролик ничто иное, как манипуляция и неправда.

Melo detektoriaus komentaras

О деятельности Фонда Билла и Мелинды Гейтс подробно можно узнать здесь. Вкратце: Фонд Билла и Мелинды Гейтс занимается различными глобальными проблемами, такими, как здравоохранение, образование и борьба с бедностью. Штаб-квартира фонда расположена в Сиэтле по адресу: Пятая Авеню, 500. На здании фонда надписи „Центр по сокращению численности населения планеты“ нет, ее добавили к фотографии при помощи фотомонтажа, выполненного при помощи специализированных программ. Проверка в интернете с помощью обратного поиска изображений показывает, что оригинальная фотография использовалась в разных контекстах с разными поддельными надписями. Годовые отчеты Фонда Билла и Мелинды Гейтс также не указывают на существование в структурах фонда таких организаций, как „Центр по сокращению численности населения планеты“.

Скриншот из социальных сетей

Убедиться, что надпись на здании фонда появилась в результате манипуляций с фотографией при помощи фотомонтажа, можно при помощи Google maps и Bing maps. Эти приложения, созданные на основе бесплатного картографического сервиса и технологии, представляют собой карту, детальные фотографии и спутниковые снимки нашей планеты. Достаточно вписать в такой программе адрес штаб-квартира Фонда Билла и Мелинды Гейтс, чтобы не только увидеть как выглядит на самом деле здание, но и убедиться в том, что надпись „Центр по сокращению численности населения планеты“ – фотомонтаж.

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