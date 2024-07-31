Правда, что „на здании Фонда Билла и Мелинды Гейтс есть надпись – Центр по сокращению численности населения планеты“?

О деятельности Фонда Билла и Мелинды Гейтс подробно можно узнать здесь. Вкратце: Фонд Билла и Мелинды Гейтс занимается различными глобальными проблемами, такими, как здравоохранение, образование и борьба с бедностью. Штаб-квартира фонда расположена в Сиэтле по адресу: Пятая Авеню, 500. На здании фонда надписи „Центр по сокращению численности населения планеты“ нет, ее добавили к фотографии при помощи фотомонтажа, выполненного при помощи специализированных программ. Проверка в интернете с помощью обратного поиска изображений показывает, что оригинальная фотография использовалась в разных контекстах с разными поддельными надписями. Годовые отчеты Фонда Билла и Мелинды Гейтс также не указывают на существование в структурах фонда таких организаций, как „Центр по сокращению численности населения планеты“.