Правда, что на самом деле сутки состоят не из 24, а 13 часов?

“Сейчас у нас в сутках не 24 часа, а 12 часов. Понимаете, я серьезно говорю, еще несколько лет назад было 16 часов, а сейчас 12… ну хорошо пусть будет 13 часов. Что мы успеем за тринадцать часов? Мы не успели открыть глаза, а уже вечер. Знаете, что в Гималаях есть один монастырь, огонь лампада, которая горит все время, туда подливается строго определенное количество масла и монахи заметили еще много лет назад, что лампада горит, а день заканчивается. То есть там определенное количество масло и в сутки оно горит… или день горит. То есть они заметили, что огонь горит, а скорость времени по принципу… изменилась. И об это сейчас говорят метафизики, потому что все очень стремительно меняется”.