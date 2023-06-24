Правда, что на самом деле сутки состоят не из 24, а 13 часов?

Тезисы видео:
“Сейчас у нас в сутках не 24 часа, а 12 часов. Понимаете, я серьезно говорю, еще несколько лет назад было 16 часов, а сейчас 12… ну хорошо пусть будет 13 часов. Что мы успеем за тринадцать часов? Мы не успели открыть глаза, а уже вечер. Знаете, что в Гималаях есть один монастырь, огонь лампада, которая горит все время, туда подливается строго определенное количество масла и монахи заметили еще много лет назад, что лампада горит, а день заканчивается. То есть там определенное количество масло и в сутки оно горит… или день горит. То есть они заметили, что огонь горит, а скорость времени по принципу… изменилась. И об это сейчас говорят метафизики, потому что все очень стремительно меняется”.
Вердикт:
С точки зрения науки, сутки состоят из 24 часов. Это время, которое Земля занимает для полного вращения вокруг своей оси. Поэтому утверждение, что сутки состоят из 12 или 13 часов на данный момент, является не состоятельным. Наш вердикт – манипуляция.
Комментарий Delfi:
Как утверждают ученые в истории Земли был момент, когда сутки были короче. Так, например согласно одному из предположений ученых – 500 миллионов лет назад в кембрийском периоде земные сутки состояли из 20 часов и 40 минут, 3,5 миллиардов лет назад – сутки длились – 12 часов. Во времена, когда по Земле ходили динозавры, как отмечают исследователи сутки продолжались около 21 – 23 часов. Тем не менее это было в далеком прошлом планеты, миллиарды, сотни и десятки миллионов лет назад, в наше время – сутки – состоят из 24 часов.
Нам бы хотелось обратить внимание, что ученые выяснили, что дни на Земле становятся длиннее, а не короче, как это утверждает автор видеосюжета.
В течение миллионов лет вращение Земли замедлялось из-за трения, связанного с приливами, вызванными Луной. Этот процесс добавлял примерно 2,3 миллисекунды к длине каждого дня каждый век. Однако в течение последних 20 000 лет другой процесс действовал в противоположном направлении, ускоряя вращение Земли. Когда последний ледниковый период закончился, таяние полярных ледников уменьшило поверхностное давление, и мантия Земли начала постепенно двигаться к полюсам, что увеличивало скорость вращения нашей планеты и укорачивало каждый день примерно на 0,6 миллисекунды каждый век.
Помимо этих крупномасштабных изменений, погода и климат также влияют на вращение Земли, вызывая колебания в обе стороны. Например, двухнедельные и месячные приливные циклы перераспределяют массу по планете, изменяя длину дня на миллисекунду в ту или иную сторону. Такие колебания можно наблюдать в периоды до 18,6 года. Кроме того, движение атмосферы оказывает особенно сильное влияние, а также играют роль океанические течения. Сезонное снегопад и осадки, а также добыча подземных вод, дополнительно влияют на вращение Земли.
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