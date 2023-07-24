Правда, что "на психическое состояние людей воздействуют при помощи глобального распыления в атмосфере химических препаратов"?

Тезисы
1) На психику жителей Земли воздействуют с помощью химикатов. В небе над разными частями света зафиксировано появление странных полос, которые остаются после полетов самолетов. Эксперты по паранормальным явлениям утверждают, что это связано с терактом в Нью-Йорке. Считается, что после этого теракта, во всех уголках планеты, стали распылять химические вещества, снижающие агрессию в обществе. Следовательно, чтобы снизить угрозу очередного теракта;
2) Продовольственные корпорации уничтожают посевы, чтобы продвигать свою генно-модифицированную продукцию;
3) Кристен Меган, экс-военнослужащая ВВС США, призналась в том, что тысячи гражданских людей были подвергнуты воздействию отравляющих реагентов.
Вердикт
Существует множество неоспоримых доказательств, которые опираются на научные данные, законы природы и физики, что теория «химтрейлов», то есть теория существования глобального заговора по опрыскиванию вредными веществами поверхности Земли – мистификация, конспирологическая теория.
Комментарий Детектор лжи
* Утверждение, что химикаты воздействуют на психику жителей Земли, часто связано с теорией заговора о «химтрейлах» или «химических следах» от самолетов. Прочитать о возникновении теории «химтрейлов» можно здесь. Здесь указано, как появляются инверсионные следы самолетов. Нет никаких убедительных доказательств того, что химические вещества, якобы распыляемые самолетами, могут влиять на психику людей или использоваться для снижения угрозы терактов. Большинство «странных полос» в небе, которые люди видят после прохождения самолетов, являются обычными конденсационными следами, состоящими в основном из водяного пара.
В 2016 году Институт науки Карнеги и Калифорнийский университет в Ирвине провели исследование, в ходе которого опросили 77 ведущих специалистов в области атмосферных исследований и геохимии. Практически все участники опроса (за исключением одного) заявили о невозможности существования международной и крупномасштабной секретной программы атмосферного распыления. Федеральные агентства США выпустили общий информационный бюллетень, в котором опровергают теорию химтрейлов и программы по распылению веществ в атмосфере. Неправда и то, что «химтрейлы» либо выбрасывают в атмосферу вещества, которые вызывают у людей симптомы каких-либо болезней, либо распространяют коронавирусную болезнь.
* Утверждение, что продовольственные корпорации уничтожают посевы ради продвижения своей генно-модифицированной продукции, также не подтверждено. Генно-модифицированные организмы (ГМО) используются в сельском хозяйстве по всему миру, и они прошли строгие процедуры тестирования и регулирования. Нет доказательств того, что корпорации уничтожают традиционные посевы для продвижения ГМО.
* Кристен Меган, бывшая военнослужащая ВВС США, действительно заявляла, что гражданские люди были подвергнуты воздействию отравляющих реагентов. Однако так и не смогла представить убедительных доказательств.
- Источники
- “Химтрейлы” – происхождение теории заговора
- НАСА: происхождение инверсионных следов
- Результаты исследования Института науки Карнеги и Калифорнийского университета в Ирвине о происхождении инверсионных следов
- Федеральные агентства США опровергают теорию “химтрейлов” и программы по распылению веществ в атмосфере
- ФЕЙК: “Химтрейлы” выбрасывают в атмосферу вещества, которые вызывают у людей симптомы COVID-19
- Законодательство по ГМО: безопасность пищевых продуктов в Европейском Союзе