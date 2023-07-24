Правда, что "на психическое состояние людей воздействуют при помощи глобального распыления в атмосфере химических препаратов"?



* Утверждение, что химикаты воздействуют на психику жителей Земли, часто связано с теорией заговора о «химтрейлах» или «химических следах» от самолетов. Прочитать о возникновении теории «химтрейлов» можно здесь. Здесь указано, как появляются инверсионные следы самолетов. Нет никаких убедительных доказательств того, что химические вещества, якобы распыляемые самолетами, могут влиять на психику людей или использоваться для снижения угрозы терактов. Большинство «странных полос» в небе, которые люди видят после прохождения самолетов, являются обычными конденсационными следами, состоящими в основном из водяного пара.