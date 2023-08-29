Правда, что "мы живем в матрице"?

Тезисы
В видеоклипе при помощи измельчителя на полоски разрезается фотография собаки, затем из этих полосок складываются две идентичные фотографии собаки, потом фотографии склеиваются, процесс повторяется, и таких идентичных снимков становится все больше. Создатели видео утверждают: это является доказательством того, что «мы живем в матрице».
Вердикт
Видеоклип с измельчением фотографии вырезан (а, точнее, скорее всего украден) из видеосюжета об оптических иллюзиях, физических и химических экспериментах, опубликованного на научно-популярном ЮтуБ канале «Бытовая наука». Создатели канала «Бытовая наука» подтверждают, что эксперимент с фотографией является оптической иллюзией. Наш вердикт: создатели видеоролика, которые позаимствовали его с «Бытовой науки», снабдили сюжет сообщением: якобы это подтверждает, что «мы живем в матрице». И, таким образом, создали и распространили антинаучный фейк.
Комментарий Детектор лжи
Первоначально видеоклип, в котором демонстрировался процесс оптической иллюзии с разрезанием фотографии собаки, появился в 2018 году на научно-популярном сайте и ЮтуБ канале «Бытовая наука». Весь видеофильм демонстрирует 17 экспериментов из разных научных областей. Сами создатели следующим образом комментируют свой видеофильм: «Здесь вы найдете совершенно удивительные научные эксперименты, оптические иллюзии и фокусы, которые можно проводить дома или в школе».
Подробно об оптических иллюзиях можно прочитать здесь и здесь, либо на сайте энциклопедии Британника. Проверить себя, поддаетесь вы оптическим иллюзиям, можно, например, тут. Кратко: оптическая иллюзия, также зрительная иллюзия — ошибка в зрительном восприятии, вызванная неточностью или неадекватностью процессов неосознаваемой коррекции зрительного образа (лунная иллюзия, неверная оценка длины отрезков, величины углов или цвета изображённого объекта, иллюзии движения, «иллюзия отсутствия объекта» — баннерная слепота и др.), а также физическими причинами («сплюснутая Луна», «сломанная ложка» в стакане с водой). Причины оптических иллюзий исследуют как при рассмотрении физиологии зрения, так и в рамках изучения психологии зрительного восприятия.
Существует гипотеза симуляции о том, окружающая нас реальность является симуляцией (чаще всего предполагается, что это компьютерная симуляция). Чтобы симуляция выглядела реалистично для реципиента, программа подстраивается под его восприятие, формируя материальные объекты, разум и сознание реципиента. Главной работой в этой области считается статья Ника Бострома «Доказательство симуляции», опубликованная в 2003 году (первая редакция — в 2001 году) в журнале «Philosophical Quarterly». Гипотеза симуляции изучается в рамках таких философских направлений, как футурология и трансгуманистическая теория.
В заключение нам бы хотелось подчеркнуть, что это только гипотеза, научных доказательств того, что наш мир является симуляцией, не существует.
- Источники
- ЮтуБ канал “Бытовая наука”
- Сайт “Бытовая наука”
- Оптические иллюзии – происхождение, причины
- Пять популярных оптических иллюзий и почему они возникают
- „Решетка Германа“ и „треугольник Пенроуза“: невероятные оптические иллюзии, которые взорвут вам мозг
- Энциклопедия Британника – все о иллюзиях
- Ник Бостром “Доказательство симуляции”