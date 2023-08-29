Правда, что "мы живем в матрице"?

Тезисы

В видеоклипе при помощи измельчителя на полоски разрезается фотография собаки, затем из этих полосок складываются две идентичные фотографии собаки, потом фотографии склеиваются, процесс повторяется, и таких идентичных снимков становится все больше. Создатели видео утверждают: это является доказательством того, что «мы живем в матрице».

Вердикт

Видеоклип с измельчением фотографии вырезан (а, точнее, скорее всего украден) из видеосюжета об оптических иллюзиях, физических и химических экспериментах, опубликованного на научно-популярном ЮтуБ канале «Бытовая наука». Создатели канала «Бытовая наука» подтверждают, что эксперимент с фотографией является оптической иллюзией. Наш вердикт: создатели видеоролика, которые позаимствовали его с «Бытовой науки», снабдили сюжет сообщением: якобы это подтверждает, что «мы живем в матрице». И, таким образом, создали и распространили антинаучный фейк.

Комментарий Детектор лжи