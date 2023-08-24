Правда, что "мировые элиты готовят человечеству ужасное будущее"?

* Безналичные платежи – одна мировая валюта. Благодаря технологическому прогрессу когда-то появились денежные банкноты. В наше время мы обязаны прогрессу появлением и распространением безналичных расчетов, криптовалюты и, видимо, в недалеком будущем цифровых валют (CBDC). На данный момент CBDC одобрены в 11 странах, а еще 98 стран изучают эту концепцию. Хотя безналичные платежи становятся все более популярными, нет доказательств того, что будет создана единая мировая валюта. Каждая страна имеет свою экономическую политику и интересы;