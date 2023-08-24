Правда, что "мировые элиты готовят человечеству ужасное будущее"?

Тезисы
Будет одно мировое правительство. Безналичный расчет – мировая валюта. Центральный единый мировой банк. Единая мировая армия. Отмена национальных суверенитетов, отмена частной собственности, упразднение института семьи, сокращение населения планеты, контроль над ростом и плотностью населения, обязательная многоразовая вакцинация, универсальный базовый доход (что означает жесткую экономию), имплантация микрочипов для покупок, путешествий, отслеживания и контроля. Внедрение глобальной системы социального кредита, как в Китае
Вердикт
Все, о чем говорится в видео, основывается на конспирологических теориях. Либо вообще принадлежит к области фантастики, не имея никаких рациональных доказательств.
Комментарий Детектор лжи
Каждое из утверждений видеорепортажа заслуживает отдельного разбора:
* Одно мировое правительство. На данный момент нет доказательств существования планов создания одного мирового правительства. Международные организации, такие, как ООН, созданы для сотрудничества между государствами, а не для установления глобального доминирования. Устав ООН не предусматривает трансформации организации в глобальное мировое правительство. Установления всемирного господства не провозглашает ни ОБСЕ, ни Европейского Союза или каких-либо других международных организаций;
* Безналичные платежи – одна мировая валюта. Благодаря технологическому прогрессу когда-то появились денежные банкноты. В наше время мы обязаны прогрессу появлением и распространением безналичных расчетов, криптовалюты и, видимо, в недалеком будущем цифровых валют (CBDC). На данный момент CBDC одобрены в 11 странах, а еще 98 стран изучают эту концепцию. Хотя безналичные платежи становятся все более популярными, нет доказательств того, что будет создана единая мировая валюта. Каждая страна имеет свою экономическую политику и интересы;
* Центральный единый мировой банк. На данный момент такого банка не существует, и нет планов его создания. Всемирный банк не претендует на выполнение функций центрального мирового банка;
* Единая мировая армия. Страны имеют разные военные интересы и союзы. Создание единой мировой армии крайне маловероятно. Ни Европейский Союз, ни страны, входящие в состав НАТО (Североатлантического Альянса), не претендуют на создание единых, общепланетарных вооруженных сил);
* Отмена национальных суверенитетов, отмена частной собственности. Эти утверждения противоречат основным принципам многих государств и международному праву;
* Упразднение института семьи. Нет доказательств или планов упразднения института семьи на глобальном уровне;
* Сокращение населения планеты, контроль над ростом и плотностью населения. Нет доказательств планов сокращения населения планеты. Идеи о сокращении населения, контроля над ростом и плотностью населения – это давно дискредитировавшая себя конспирологическая теория. О том, почему эта теория полностью провалилась, можно прочитать здесь;
* Обязательная многоразовая вакцинация. Вакцинация является мерой здравоохранения, направленной на предотвращение распространения инфекционных заболеваний. Но нет доказательств обязательной многоразовой вакцинации на глобальном уровне. Таких законов, которые регламентировали бы принудительную, под угрозой тюремного заключения вакцинацию, не существует. В базах данных правовых актов Европейского Союза, Литвы и США таких законов – нет;
* Универсальный базовый доход. Некоторые страны рассматривают возможность введения универсального базового дохода, но это решение принимается на национальном уровне;
* Имплантация микрочипов для покупок, путешествий, отслеживания и контроля. Нет доказательств массовой имплантации микрочипов для указанных целей. Заявление о имплантации микрочипов для покупок, путешествий, отслеживания и контроля – это очередная неподтвержденная конспирологическая теория;
* Внедрение глобальной системы социального кредита, как в Китае. Система социального кредита существует в Китае, но нет доказательств о планах внедрения такой системы на глобальном уровне.
- Источники
- Устав Организации Объединенных Наций
- Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
- Правовая база Европейского Союза
- База данных правовых актов Литвы
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