Правда, что "миром управляет тринадцать семей иллюминатов, в руках которых находится неограниченная власть"?

Со списком самых богатых семейств мира можно ознакомиться здесь и здесь. Согласно этим данным, самой богатой семьей в мире остается семейная династия – Уолтон, владельцы компании Волмарт (состояние - 224,5 миллиарда долларов), а не Ротшильды или Рокфеллеры. По разным оценкам, состояние семьи Ротшильдов в свое время составляло от 500 млрд. до 1 трлн. долларов, но в настоящее время семья уже не входит в список самых богатых семей в связи с распадом общих коммерческих предприятий. В XIX веке семья Ротшильдов обладала самым большим частным состоянием в мире (даже в современной мировой истории), но в XX веке богатство семьи уменьшилось и было разделено между многочисленными потомками, из которых только несколько человек остаются миллиардерами.