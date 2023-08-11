Правда, что "миром управляет тринадцать семей иллюминатов, в руках которых находится неограниченная власть"?

Тезисы
1) Миром управляет тринадцать семей иллюминатов, в руках которых находится неограниченная власть;
2) Всего один процент людей контролирует 99 процентов ресурсов земного шара;
3) Богатство династии Ротшильдов насчитывает примерно 500 триллионов долларов;
Вердикт
Практически все, о чем говорится в видеоролике – мистификация, в которой нет и доли правды. Наш вердикт – видеосюжет является фейком.
Комментарий Детектор лжи
С историей ордена иллюминатов можно ознакомиться здесь и здесь. История появления ордена и его распада хорошо изучена историками, и в ней нет ничего таинственного. Вкратце: Общество баварских иллюминатов (нем. der Illuminatenorden) — немецкое тайное общество XVIII века, основанное 1 мая 1776 года в Ингольштадте философом и теологом Адамом Вейсгауптом, известным сторонником деизма, намеревавшимся использовать свою организацию для распространения и популяризации этого учения, а также либеральных идей эпохи европейского Просвещения. Официальной целью иллюминатов было объявлено совершенствование и облагораживание человечества путём «строительства нового Иерусалима». Орден претерпел внутренний раскол, прежде чем был запрещён баварскими властями в 1785 году.
Несмотря на то, что орден распался, его «призрак» еще долго тревожил европейских монархов, а сам орден иллюминатов превратился в предмет конспирологических теорий.
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Идея о том, что миром правят богатые семьи – не нова. Эта конспирологическая теория имеет общие корни как с теорией «золотого миллиарда», согласно которой мировые элиты управляют человечеством и стремятся сократить его население до одного миллиарда человек, так и с теорией «Комитета 300». По мнению сторонников конспирологических теорий, «Комитет 300» – это группа либо альянс богатейших людей планеты, которые тайно управляют жизнью человечества. На самом деле теория «золотого миллиарда», как и все конспирологические теории, ложная. «Комитет 300» является выдумкой Джона Коулмана, который, в свою очередь, доработал и дополнил теории Вальтера Ратенау, германского промышленника, политика начала 20 столетия, и Теодора Фрича, германского журналиста, который жил в первой половине 20 века.
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Неравенство в распределении богатства и власти в мире действительно существует. В соответствии с отчётом Oxfam International, 1% самых богатых людей в мире владеет примерно половиной всего мирового богатства. Согласно данным из «Global Wealth Report 2021», швейцарского банка Credit Suisse, в 2020 году 1,1 % самых богатых взрослых людей планеты принадлежало 45,8 % всего мирового богатства, а 55 % самых бедных — 1,3 %. Однако утверждение, что они «контролируют мир» и все остальное человечество, является сильным упрощением, которое игнорирует множество сложностей и нюансов мировой политики и экономики.
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Со списком самых богатых семейств мира можно ознакомиться здесь и здесь. Согласно этим данным, самой богатой семьей в мире остается семейная династия – Уолтон, владельцы компании Волмарт (состояние - 224,5 миллиарда долларов), а не Ротшильды или Рокфеллеры. По разным оценкам, состояние семьи Ротшильдов в свое время составляло от 500 млрд. до 1 трлн. долларов, но в настоящее время семья уже не входит в список самых богатых семей в связи с распадом общих коммерческих предприятий. В XIX веке семья Ротшильдов обладала самым большим частным состоянием в мире (даже в современной мировой истории), но в XX веке богатство семьи уменьшилось и было разделено между многочисленными потомками, из которых только несколько человек остаются миллиардерами.
- Источники
- Конспирологическая теория «Золотого миллиарда»
- Конспирологическая теория «Комитета 300»
- Энциклопедия Британника - история ордена Баварских иллюминатов
- Орден Баварских иллюминатов
- Богатейший 1% за последние два года накопил почти в два раза больше богатства, чем весь остальной мир вместе взятый
- Bloomberg: Самые богатые семьи мира (данные за 2022 год)
- Forbes: Богатейшие семьи Америки (данные за 2020 год)
- Топ-10 самых богатых семей мира (данные за 2023 год)