Правда, что "микроволновые печи были запрещены в СССР, так как руководство Советского Союза знало, что микроволновки – это оружие"?

„Почему в Советском Союзе были запрещены микроволновки? Потому что нам в руки попали документы, которые захватила Красная Армия о испытаниях Аненербе об испытаниях микроволновок. Из этих документов выяснилось, что микроволновки – это оружие. Микроволновки разрушают молекулярную структуру”.

Утверждения о запрете микроволновок в СССР из-за захваченных документов Аненербе и их классификации, как оружия, не соответствует историческим фактам и научным данным. В Советском Союзе микроволновые печи начали производить в конце 1970-х годов, но производились они небольшими партиями и почти всегда считались дефицитным товаром. Заявление, что микроволновки разрушают молекулярную структуру пищи либо могут вызвать онкологические заболевания, также не правда. Наш вердикт – фейк.



1. История микроволновых печей: Микроволновые печи были изобретены и разработаны в США в конце 1940-х годов, а не в Германии во время Второй мировой войны. Если точнее, то: микроволновая печь была изобретена в 1945 году инженером компании Raytheon Перси Спенсером, о чем свидетельствует его патент на „Способ обработки пищевых продуктов”. Будучи сотрудником компании Raytheon, специализирующейся на оборонных технологиях, Спенсер обнаружил связь с едой только после того, как магнетрон радара случайно расплавил орех в шоколаде, который он держал в кармане, чтобы кормить белок. В дальнейшем Спенсер и его команда испытали устройство с помощью яйца, которое взорвалось, и зерен кукурузы, которые нагрелись и превратились в попкорн, после чего подали заявку на патент устройства.