Правда, что „микроволновая печь повреждает ДНК продуктов, и после потребления пищи, приготовленной в микроволновке, можно заболеть раком“?

Teiginiai
“Чтобы проверить, как микроволны воздействуют на живой организм, проведем собственный эксперимент. Отфильтрованную воду делим на три части. Одну кипятим традиционным образом в чайнике, а вторую в микроволной печи. Этими жидкостями в течение недели мы будем поливать два одинаковых цветка. Растение, политое водой из микроволновой печи, уже на пятый день выглядит заметно хуже и, кажется, начинает вянуть. Что происходит, когда мы едим продукты, подогретые таким образом? Окончательно влияние микроволновки не исследовано, но результаты экспериментов, проведенных специалистами из России, Швейцарии и Германии, шокируют. Ученые уверяют, что микроволны способны повреждать ДНК пищи, и наш организм перестает ее усваивать, а регулярное употребление блюд, облученных в печке, может вызвать необратимые изменения мозга, укорачивая его естественные электрические импульсы. Кроме того, в организме снижается выработка половых гормонов. Если облучать человека каждый день по 3–4 часа в день вот таким вот излучением, то вполне возможно, что могут начаться другие необратимые процессы, вплоть до лейкемии и прочих онкологических заболеваний. Именно этим многие специалисты склонны объяснять резкий рост заболеваний раком толстой кишки во всем мире,“ – сообщают, своим зрителям авторы видеоролика.
Verdiktas
Заявления о вреде микроволновых печей и их связи с онкологическими заболеваниями не имеет научного обоснования. Большинство авторитетных исследований показывают, что микроволновые печи безопасны для приготовления и подогрева пищи при правильной эксплуатации. Мифы о том, что микроволновые печи „повреждают ДНК“ пищи и „облучают“ людей, который пользуются микроволновками, научными данными не подтверждаются. Наш вердикт – манипуляция и фейк.
Melo detektoriaus komentaras
Микроволновые печи работают, возбуждая молекулы воды в пище, что приводит к их нагреванию. Хотя микроволновое излучение может вызывать тепловые изменения в пище (как и любой другой способ нагревания), оно не приводит к разрушению молекулярной структуры неким вредным образом. Излучение микроволновых печей неионизирующее. К такому же типу излучений относят видимый и ультрафиолетовый свет, радиоволны и тепловое излучение. Эти типы излучений не обладают достаточной силой, чтобы разорвать молекулярные связи и каким-то образом их изменить. Неионизирующие типы излучений не влияют на развитие злокачественных опухолей, следовательно использование микроволновых печек не может привести к онкологическим заболеваниям. Тип излучения, который может спровоцировать онкологическое заболевание, называют ионизирующим излучением. Национальные здравоохранительные организации, включая Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), подтверждают безопасность использования микроволновых печей при правильной эксплуатации.
Повторимся – микроволновое излучение нагревает пищу за счёт возбуждения молекул воды, вызывая их колебания и, следовательно, повышение температуры. Вода остаётся водой, и её молекулярная структура не меняется под воздействием микроволн. Современные исследования не подтверждают, что употребление пищи, приготовленной в микроволновой печи, вызывает лейкоцитоз, патологический рост холестерина, разрушение сердечно-сосудистой системы или рак. Вредность пищи зависит, скорее, от её состава, а не от способа приготовления.
Источники
Всемирная Организация Здравоохранения – микроволновые печи, насколько они безопасны
Американское онкологическое общество – радиочастотное (РЧ) излучение