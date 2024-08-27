Правда, что „микроволновая печь повреждает ДНК продуктов, и после потребления пищи, приготовленной в микроволновке, можно заболеть раком“?

“Чтобы проверить, как микроволны воздействуют на живой организм, проведем собственный эксперимент. Отфильтрованную воду делим на три части. Одну кипятим традиционным образом в чайнике, а вторую в микроволной печи. Этими жидкостями в течение недели мы будем поливать два одинаковых цветка. Растение, политое водой из микроволновой печи, уже на пятый день выглядит заметно хуже и, кажется, начинает вянуть. Что происходит, когда мы едим продукты, подогретые таким образом? Окончательно влияние микроволновки не исследовано, но результаты экспериментов, проведенных специалистами из России, Швейцарии и Германии, шокируют. Ученые уверяют, что микроволны способны повреждать ДНК пищи, и наш организм перестает ее усваивать, а регулярное употребление блюд, облученных в печке, может вызвать необратимые изменения мозга, укорачивая его естественные электрические импульсы. Кроме того, в организме снижается выработка половых гормонов. Если облучать человека каждый день по 3–4 часа в день вот таким вот излучением, то вполне возможно, что могут начаться другие необратимые процессы, вплоть до лейкемии и прочих онкологических заболеваний. Именно этим многие специалисты склонны объяснять резкий рост заболеваний раком толстой кишки во всем мире,“ – сообщают, своим зрителям авторы видеоролика.