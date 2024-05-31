Правда, что „метро не строили, его когда-то давно откопали“?

“Метро не строили, его когда-то давно откопали. Непонятно, почему в XIX столетии во всех крупных городах началось строительство метро, ведь тогда не было ни огромного количества машин ни пробок а численность населения городов была в разы меньше. Создание метро даже в наши дни требует серьезной инженерной работы, расчетов и инфраструктуры. Под каждым крупным городом находится кирпичный тоннель – объяснить это официальная наука не может. Недавние открытия показывают, что существует единый тоннель от Шотландии до Турции. Согласно официальным источникам в Википедии, строительство первого пневматического метро относится к 1886 году, а уже через два года открыли первую станцию пробурив более ста метров под землей, наверно это было сделано с помощью молотка и зубила. Более того, за этот срок успели уложить кирпичные кладки, которые идеально сохранились по сей день, а потом про метро забыли, да так что не осталось даже чертежей,“ – сообщают создатели видеоролика.