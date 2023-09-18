Правда, что "масштабное инопланетное вторжение произойдет в 2024 году, и это предсказал искусственный интеллект"?

«Голубой луч» также является очередной конспирологической теорий. По мнению сторонников теории существования «Голубого луча», НАСА и ООН начали использовать чрезвычайно сложные технологии. В результате их использования все население планеты увидит в небе симуляцию / голограмму, созданную с помощью спутников, расположенных в разных точках Земли. По заговору, с помощью этого метода и в сотрудничестве с Антихристом, будет создана симуляция / голограмма Второго пришествия, и все люди на Земле будут объединены под единой религией в рамках «Голубого Луча». Таким образом, установление тотального контроля станет проще, и другие этапы, необходимые для установления «Нового мирового порядка», также не займут много времени. С подробным разбором теории «Голубого луча» можно ознакомиться здесь и здесь.