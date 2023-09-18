Тезисы
В видеоролике женский голос спрашивает виртуального ассистента Алису, производства российской компании Yandex, о том, «когда будет вторжение инопланетян». Ассистент, отвечая на вопрос, сообщает: «Нашлось в интернете. В 2024 году будет инсценировано масштабное вторжение инопланетян на Землю. По словам Спенсера, уже в следующем году можно будет увидеть в небе армаду инопланетных кораблей, которые окажутся всего лишь огромной голограммой. Внутри голограмм будут спрятаны боевые самолеты, которые начнут по-настоящему разрушать города».
Женский голос задает вопрос: «Алиса, а ты уверена, что это произойдет?». Ассистент, отвечая на вопрос, сообщает: «Конечно, на все сто процентов».
Вердикт
Виртуальный ассистент Алиса повторяет фрагменты конспирологической теории «Голубой луч», которая давно себя дискредитировала. Известно достаточно случаев, когда виртуальные ассистенты, в ответ на подобные вопросы пользователей, сообщали ложную информацию и пересказывали конспирологические теории. Наш вердикт – фейк.
Комментарий Детектор лжи
«Голубой луч» также является очередной конспирологической теорий. По мнению сторонников теории существования «Голубого луча», НАСА и ООН начали использовать чрезвычайно сложные технологии. В результате их использования все население планеты увидит в небе симуляцию / голограмму, созданную с помощью спутников, расположенных в разных точках Земли. По заговору, с помощью этого метода и в сотрудничестве с Антихристом, будет создана симуляция / голограмма Второго пришествия, и все люди на Земле будут объединены под единой религией в рамках «Голубого Луча». Таким образом, установление тотального контроля станет проще, и другие этапы, необходимые для установления «Нового мирового порядка», также не займут много времени. С подробным разбором теории «Голубого луча» можно ознакомиться здесь и здесь.
Известно достаточно много случаев, когда виртуальные ассистенты, в ответ на подобные вопросы, сообщали ложную информации и пересказывали конспирологические теории. Здесь можно прочитать о том, как Alexa – виртуальный ассистент, разработанный компанией Amazon, стал озвучивать конспирологические теории, а здесь о том, как то же самое делала Siri, умный помощник, созданный компанией Apple.
- Источники
- Что такое проект „Голубой луч”?: Внутри теории универсального религиозного заговора
- Откуда берет начало заговор "голубого луча"?
- Alexa повторяет антисемитизм и теории заговора - мы будем поднимать этот вопрос в парламенте
- Результаты поиска "Siri подсказывает" в браузере Safari выделяют конспирологические сайты и фальшивые новости
- Siri любит распространять теории заговора
- Фейк: “В 2024 году будет инсценировано масштабное инопланетное вторжение”