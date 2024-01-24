Правда, что "Майкл Йедон, бывший сотрудник компании Pfizer раскрыл заговор военных, которые желают уничтожить человечество?"

Тезисы
„Я думаю, мы находимся в эпицентре продолжающегося преступления. Я понятия не имею, как долго это продлится. Я думаю, я убежден, что это будет крупнейшее преступление в истории, оно глобальное. Думаю, оно повлечет за собой убийство миллионов, если не миллиардов людей. Цель – контроль, чтобы лишить всех свободы. Я не буду утомлять вас подробностями, но я определенно наткнулся на информацию, показывающую компоненты обмана, которые они использовали: ПЦР-тестирование, трансляция сообщений, основанных на страхе, через средства массовой информации. Этот дело рук военных. План отрабатывался военными, по меньшей мере, 25 лет, а возможно, и дольше.
Все не вернется к старому, нормальному. Это никогда не входило в их намерения. Так что это не произойдет пассивно, потому что это не природное явление, которое исчезнет. Они не позволят вернуться к нормальной жизни. Итак, если вы подчинитесь этой тирании, это закончится потерей вашей свободы и возможно жизни. Цепочки поставок меняются во всем мире. То же самое происходит с производством продуктов питания и удобрений во всем мире. Они уничтожают средства для производства достаточного количества калорий, чтобы обеспечить жизнь 7 – 8 миллиардам человек. Это закончится голодом, массовой безработицей, войнами, глобальной миграцией, деньги потеряют ценность. Но я верю, что мы можем предотвратить худшие преступления в истории, активно отзывая все согласия и определенно не принимая цифровые удостоверения личности ни по какой причине”.
Вердикт
В видеоролике, который записал Майкл Йедон, бывший сотрудник компании Pfizer присутствует множество элементов, типичных для конспирологических теорий: отсутствие конкретных доказательств, апелляция к страху и недоверию официальным источникам информации, использование неопределенных формулировок. Отсутствие фактической поддержки этих утверждений делает их скорее конспирологическими, чем основанными на доказательствах. Наш вердикт – фейк и манипуляция.
Комментарий Детектор лжи
Майкл Йедон, бывший сотрудник компании Pfizer уже не первый раз становится рупором конспирологических теорий. Подробно о биографии Йедона, его послужном списке и о том, как ученый превратился, к удивлению большинства его коллег, в сторонника конспирологических теорий, можно прочитать здесь.
1) Наличие глобального преступления: Утверждение об организации крупнейшего в истории преступления, которое приведет к гибели миллионов или миллиардов людей, требует конкретных доказательств. Без фактических подтверждений это утверждение остается безосновательным. Очевидно, что ученый стал жертвой конспирологической теории о сокращении населения Земли – это так называемая теория «золотого миллиарда». С доказательствами того, что теория об уничтожении большей части населения Земли является выдумкой, можно ознакомиться здесь.
2) Использование ПЦР-тестирования и средств массовой информации: ПЦР-тесты используются для обнаружения вирусных инфекций, в том числе COVID-19, и являются стандартным инструментом в медицинской диагностике. Претензии, что они являются частью глобального обмана, требуют обоснования. И мы, и наши коллеги подготовили ряд материалов, в которых рассказываем о мифах, которые конспирологи распространяют о ПЦР-тестах. Также утверждение, что средства массовой информации используются для распространения паники, требует доказательств.
3) Проекты военного характера, продолжающиеся 25 лет: Без конкретных доказательств такие заявления остаются на уровне конспирологических теорий.
4) Изменения в цепочках поставок и производстве продуктов питания: Хотя реальные проблемы действительно могут существовать в этих областях, утверждение о том, что они специально созданы для вызывания голода и других катастрофических событий, требует фактического подтверждения. Однако, развязав войну против Украины, Российская Федерация добилась того, что экспорт зерна из этой страны существенно сократился и таким образом возникла угроза голода в ряде стран, которые приобретали украинское зерно. Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии обвинила Россию в конфискации зерна и сельскохозяйственной техники из Украины. Она же подчеркнула, что Россия пытается шантажировать западные страны при помощи угрозы мирового голода.
- Источники
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