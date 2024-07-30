Правда, что „люди в прошлом уже знали — Земля на самом деле плоская, а не круглая“?

Teiginiai
1) Солнце имеет диаметр в 32 мили и не более трех тысяч миль от Земли. Так и должно быть, потому что Бог создал Солнце освещать Землю и разместил его поблизости к тому месту, для которого оно было предназначено;
2) Земля это царство, а не планета. Это можно представить как системную среду, как машину. Солнце и Луна работают беспроводным способом благодаря электромагнитному полю, со звездами, закрепленными на куполе;
3) Земля представляет собой замкнутую плоскость с центром на Северном полюсе, ограниченную по внешнему краю ледяной стеной. Солнце, луна, планеты и звезды находятся всего в нескольких сотнях миль над поверхностью Земли;
4) Земля плоская и неподвижная, в то время как Солнце, луна и звезды находятся в постоянном движении;
5) Когда Коперник придумал солнечную систему, в космос никто не летал. Как ему это удалось? Был ли Коперник? Место его захоронения до сих пор не найдено.
Verdiktas
Практически все, о чем говорится в видеоролике, не соответствует действительности и представляет собой конспирологические теории, полностью противоречащие научным знаниям человечества. Наш вердикт: видеоролик является ничем иным, как одной большой манипуляцией и фейком.
Melo detektoriaus komentaras
Диаметр Солнца составляет приблизительно 1,392,700 км (около 864,000 миль), а среднее расстояние от Земли до Солнца – примерно 149.6 миллионов километров (около 93 миллионов миль). Возраст Солнца приблизительно около 4,6 миллиарда лет. Более детально о происхождении Солнца, его составе, влиянии на жизнь на Земле можно прочитать здесь и здесь, а здесь узнать о том, как измерили расстояние до Солнца.
Земля является третьей по счету от Солнца планетой в Солнечной системе. Земля совершает оборот вокруг Солнца один раз в 365,25 дня. Подробно узнать о строении, формировании нашей планеты можно здесь. Солнце и Луна не работают „беспроводным способом“. Гравитация и законы физики управляют их движением. Звезды – это далекие солнца, находящиеся на огромных расстояниях от Земли.
Земля имеет форму сфероида, слегка сплюснутого на полюсах и выпуклого на экваторе. Миссии астронавтов, фотографии, сделанные при помощи тех же астронавтов и спутников, подтверждают именно это, а не теорию плоской Земли. Фотографическое подтверждение сферической формы Земли появилось только в 20-м веке, хотя косвенные доказательства существовали гораздо раньше. Хотя как мы уже упоминали, Земля имеет форму сфероида, но все-таки она ближе к эллипсоиду, чем к идеальной сфере, из-за центробежной силы, создаваемой постоянным вращением Земли.
Земля вращается вокруг своей оси и движется по орбите вокруг Солнца. Это объясняется гелиоцентрической моделью Солнечной системы, которая подтверждена многочисленными наблюдениями и измерениями. Теория о плоской Земле была опровергнута еще в древности.
Николай Коперник представил гелиоцентрическую модель Солнечной системы в своей работе „De revolutionibus orbium coelestium“ в 1543 году. Коперник использовал астрономические наблюдения и математические расчеты. Его место захоронения было идентифицировано в 2005 году в соборе Фромборка в Польше.
Источники
Загадки круглой Земли: Как наука доказывает, что наш дом – это шар