Правда, что „люди в прошлом уже знали — Земля на самом деле плоская, а не круглая“?

5) Когда Коперник придумал солнечную систему, в космос никто не летал. Как ему это удалось? Был ли Коперник? Место его захоронения до сих пор не найдено.

Практически все, о чем говорится в видеоролике, не соответствует действительности и представляет собой конспирологические теории, полностью противоречащие научным знаниям человечества. Наш вердикт: видеоролик является ничем иным, как одной большой манипуляцией и фейком.

Диаметр Солнца составляет приблизительно 1,392,700 км (около 864,000 миль), а среднее расстояние от Земли до Солнца – примерно 149.6 миллионов километров (около 93 миллионов миль). Возраст Солнца приблизительно около 4,6 миллиарда лет. Более детально о происхождении Солнца, его составе, влиянии на жизнь на Земле можно прочитать здесь и здесь, а здесь узнать о том, как измерили расстояние до Солнца.