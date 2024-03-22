Правда, что "людей надо согнать в мегаполисы и затем утилизировать"?

Teiginiai
„Наступило постиндустриальное общество, когда создана индустрия, построены электростанции, проложены основные дороги, функционируют железные дороги. Рабский труд сотен миллионов людей больше не нужен, стали работать роботы, экскаваторы – поэтому люди больше не нужны. В индустриальном обществе нужны концлагеря, ГУЛАГи, коллективизация для того, чтобы сотни миллионов людей создали фундамент. Сейчас время компьютеризации, поэтому люди больше не нужны – поэтому людей надо утилизировать. У мирового правительства в том же Лондоне стоит задача по утилизации людей. Атомная война не нужна – нужна плановая утилизация людей. Эту задачу выполняют мегаполисы мира – население мира сгоняют в мегаполисы, в мегаполисах людей травят. Это происходит системно, травят людей химической пищей, ГМО, противоестественным образом жизни”.
Verdiktas
Видеоролик содержит множество неподтвержденных и спорных утверждений, многие из которых являются примерами дезинформации или теорий заговора. Наш вердикт- фейк и манипуляция.
Melo detektoriaus komentaras
Переход к постиндустриальному обществу: постиндустриальное общество — это термин, описывающий стадию развития общества, которая следует за индустриальным. Оно характеризуется переходом от производства товаров к предоставлению услуг, информационным технологиям и автоматизации. Этот аспект в видеоролике более-менее, но соответствует общепринятому пониманию постиндустриального общества.
Уменьшение необходимости в ручном труде: с развитием технологий, особенно роботизации и автоматизации, действительно уменьшается потребность в ручном труде, особенно в традиционных индустриальных отраслях. Однако это не означает, что люди "больше не нужны" в абсолютном смысле.
Утверждения о концлагерях и ГУЛАГе в индустриальном обществе: исторически, концентрационные лагеря и ГУЛАГ были использованы режимами (например, нацистской Германией и Сталинским СССР) для политического подавления, принудительного труда и геноцида. Однако утверждение, что они были необходимы для создания фундамента индустриального общества, является спорным и не отражает общепринятых исторических взглядов. Современные российские историки выяснили, что труд заключенных ГУЛАГа оказался экономически неэффективен, а индустриализацию страны можно было провести в таком же темпе, но с гораздо меньшими жертвами.
"Утилизация" людей мировым правительством при помощи увеличение количества людей живущих в мегаполисах и ухудшения качества жизни в таких городах: города в современном мире действительно становятся более технологически развитыми, и в них активно внедряются роботы и автоматизация. Это приводит к изменению рынка труда, где некоторые профессии устаревают, а новые появляются. Хотя мегаполисы приносят множество преимуществ, таких, как технологический прогресс и экономический рост, они также связаны с рядом рисков и проблем, включая перенаселение, социально-экономические потрясения, психологические проблемы и технические угрозы.
Заявления о том, что в городах людей специально “утилизируют” через различные заболевания, не имеет научного обоснования. Рак, диабет и другие заболевания связаны с множеством факторов, включая образ жизни, генетику и окружающую среду, но не с целенаправленной утилизацией. Согласно данным ВОЗ, факторами риска развития раковых заболеваний являются употребление табака и алкоголя, нездоровое питание, низкий уровень физической активности и загрязнение воздуха. Также факторами риска появления рака могут быть некоторые хронические инфекции
Существует глобальный тренд урбанизации, когда люди переезжают в города в поисках работы, образования и лучшего качества жизни. Процесс урбанизации является скорее социально-экономическим явлением, чем принудительной политикой.
Уровень смертности в городских и сельских районах отличается, причем не в пользу последних. Согласно данным по США, уровень смертности как среди мужчин, так и среди женщин был выше в сельской местности, нежели в городах. Поэтому утверждать, что людей сгоняют в мегаполисы, чтобы ухудшить качество их жизни и “утилизировать” при помощи болезней, плохой еды – абсурдно.
- Источники
- Постиндустриальное общество – что это такое
- Энциклопедия Холокоста – что такое геноцид?
- Кому был выгоден ГУЛАГ
- Россия – история ГУЛАГа
- Принудительный труд в нацистских лагерях
- Общие вопросы о причинах рака
- 16 профессий, которые исчезнут в будущем из-за искусственного интеллекта
- Всемирная Организация Здравоохранения – факторы влияющие на заболевание раком
- Люди в сельской местности умирают чаще, чем в городах
- Тенденции уровня смертности в городских и сельских районах: США, 1999–2019 гг.