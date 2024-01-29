Правда, что "людей обманом заставляют носить резиновую обувь, чтобы изолировать от земли, которая заряжает людей энергией"?

Тезисы
„…Они рассказывают вам о магнитных полях магнитов. Они не учат вас, что есть поле аналогичное этому, затем они предоставляют вам обувь с резиновой подошвой, отсоединяющую вас от земли. Человеческое тело живет только потому, что живет его магнитное поле. Вы — это электрическая батарея, которую нужно заряжать. Непосредственное пребывание на природе оказывает огромную пользу для тела и энергетического поля человека. Когда мы наносим ущерб нашим магнитным полям, мы поражаем наши физические тела. Вот почему они заставляют носить резиновую обувь, чтобы отрезать нас от земли. Вот почему они говорят не смотреть на солнце — оно может тебя ослепить. Хотя на самом деле оно заряжает тело и активирует шишковидную железу, а это духовная железа тела. Они заставляют вас бояться единственной вещи, которая поддерживает вашу жизнь. Солнца”.
Вердикт
Хотя человеческое тело действительно генерирует и взаимодействует с магнитными полями, утверждения, что эти взаимодействия значительно влияют на здоровье или являются основой жизни, не подтверждаются текущими научными данными. Влияние магнитных полей на человеческое тело является предметом продолжающихся исследований, но многие из того, о чем говорится в данном видеоролике либо преувеличены, либо спекулятивны, либо не подтверждаются текущими научными исследованиями. Наш вердикт – видеоролик транслирует конспирологические и неподтвержденные научными доказательствами сведения.
Комментарий Детектор лжи
1) Человеческое тело действительно генерирует магнитные поля, которые являются результатом различных биологических процессов, особенно электрической активности нервных и мышечных клеток. Это установленный научный факт, и исследования в области биомагнетизма изучают эти явления;
2) Хотя в организме действительно присутствуют электрические процессы, человек не функционирует, как электрическая батарея, которую нужно "заряжать" в буквальном смысле этого слова. Пребывание на природе может благотворно влиять на физическое и психическое здоровье, но не обязательно на "энергетическое поле" в буквальном понимании;
3) Текущий научный консенсус, как подводит итог Всемирная организация здравоохранения, гласит, что длительное воздействие электромагнитных полей низкого уровня (к которым относятся и магнитные поля) не подтверждает наличие каких-либо последствий для здоровья. Однако некоторые пробелы в знаниях остаются и продолжают быть предметом активных исследований. Нет прямых доказательств, что мы можем нанести ущерб нашим магнитным полям обычными действиями, такими, как ношение обуви с резиновыми подошвами. Резиновая обувь носится по многим причинам, включая комфорт и защиту, а не для отсечения человека от земли в магнитном или энергетическом смысле;
4) Солнечный свет важен для здоровья, например, для синтеза витамина D, но утверждение о том, что он "заряжает тело" или активирует шишковидную железу в контексте, о котором говорится в видеоролике, является спекулятивным и не подтверждено научными данными.
- Источники
- Магнитные поля – что это такое
- Биомагнетизм: первые шестьдесят лет
- Биомагнетизм – что это такое
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