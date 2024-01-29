Правда, что "людей обманом заставляют носить резиновую обувь, чтобы изолировать от земли, которая заряжает людей энергией"?

„…Они рассказывают вам о магнитных полях магнитов. Они не учат вас, что есть поле аналогичное этому, затем они предоставляют вам обувь с резиновой подошвой, отсоединяющую вас от земли. Человеческое тело живет только потому, что живет его магнитное поле. Вы — это электрическая батарея, которую нужно заряжать. Непосредственное пребывание на природе оказывает огромную пользу для тела и энергетического поля человека. Когда мы наносим ущерб нашим магнитным полям, мы поражаем наши физические тела. Вот почему они заставляют носить резиновую обувь, чтобы отрезать нас от земли. Вот почему они говорят не смотреть на солнце — оно может тебя ослепить. Хотя на самом деле оно заряжает тело и активирует шишковидную железу, а это духовная железа тела. Они заставляют вас бояться единственной вещи, которая поддерживает вашу жизнь. Солнца”.