Правда, что "людей надо согнать в мегаполисы и затем утилизировать"?

 
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
ФОТО: Shutterstock
“Наступило время постиндустриального общества, в котором люди не нужны, и их необходимо утилизировать, согнав в большие города”, – видеоролик с таким содержанием обсуждают пользователи социальных сетей. Объясняем, что видеоролик, в целом и в частности, содержит множество неподтвержденных и спорных заявлений, многие из которых являются примерами дезинформации или теорий заговора.

Teiginiai


„Наступило постиндустриальное общество, когда создана индустрия, построены электростанции, проложены основные дороги, функционируют железные дороги. Рабский труд сотен миллионов людей больше не нужен, стали работать роботы, экскаваторы – поэтому люди больше не нужны. В индустриальном обществе нужны концлагеря, ГУЛАГи, коллективизация для того, чтобы сотни миллионов людей создали фундамент. Сейчас время компьютеризации, поэтому люди больше не нужны – поэтому людей надо утилизировать. У мирового правительства в том же Лондоне стоит задача по утилизации людей. Атомная война не нужна – нужна плановая утилизация людей. Эту задачу выполняют мегаполисы мира – население мира сгоняют в мегаполисы, в мегаполисах людей травят. Это происходит системно, травят людей химической пищей, ГМО, противоестественным образом жизни”.

Verdiktas


Видеоролик содержит множество неподтвержденных и спорных утверждений, многие из которых являются примерами дезинформации или теорий заговора. Наш вердикт- фейк и манипуляция.

Melo detektoriaus komentaras


Переход к постиндустриальному обществу: постиндустриальное общество — это термин, описывающий стадию развития общества, которая следует за индустриальным. Оно характеризуется переходом от производства товаров к предоставлению услуг, информационным технологиям и автоматизации. Этот аспект в видеоролике более-менее, но соответствует общепринятому пониманию постиндустриального общества.

Уменьшение необходимости в ручном труде: с развитием технологий, особенно роботизации и автоматизации, действительно уменьшается потребность в ручном труде, особенно в традиционных индустриальных отраслях. Однако это не означает, что люди "больше не нужны" в абсолютном смысле.

Klaidinanti žinutė

Утверждения о концлагерях и ГУЛАГе в индустриальном обществе: исторически, концентрационные лагеря и ГУЛАГ были использованы режимами (например, нацистской Германией и Сталинским СССР) для политического подавления, принудительного труда и геноцида. Однако утверждение, что они были необходимы для создания фундамента индустриального общества, является спорным и не отражает общепринятых исторических взглядов. Современные российские историки выяснили, что труд заключенных ГУЛАГа оказался экономически неэффективен, а индустриализацию страны можно было провести в таком же темпе, но с гораздо меньшими жертвами.

"Утилизация" людей мировым правительством при помощи увеличение количества людей живущих в мегаполисах и ухудшения качества жизни в таких городах: города в современном мире действительно становятся более технологически развитыми, и в них активно внедряются роботы и автоматизация. Это приводит к изменению рынка труда, где некоторые профессии устаревают, а новые появляются. Хотя мегаполисы приносят множество преимуществ, таких, как технологический прогресс и экономический рост, они также связаны с рядом рисков и проблем, включая перенаселение, социально-экономические потрясения, психологические проблемы и технические угрозы.

Заявления о том, что в городах людей специально “утилизируют” через различные заболевания, не имеет научного обоснования. Рак, диабет и другие заболевания связаны с множеством факторов, включая образ жизни, генетику и окружающую среду, но не с целенаправленной утилизацией. Согласно данным ВОЗ, факторами риска развития раковых заболеваний являются употребление табака и алкоголя, нездоровое питание, низкий уровень физической активности и загрязнение воздуха. Также факторами риска появления рака могут быть некоторые хронические инфекции

Существует глобальный тренд урбанизации, когда люди переезжают в города в поисках работы, образования и лучшего качества жизни. Процесс урбанизации является скорее социально-экономическим явлением, чем принудительной политикой.

Уровень смертности в городских и сельских районах отличается, причем не в пользу последних. Согласно данным по США, уровень смертности как среди мужчин, так и среди женщин был выше в сельской местности, нежели в городах. Поэтому утверждать, что людей сгоняют в мегаполисы, чтобы ухудшить качество их жизни и “утилизировать” при помощи болезней, плохой еды – абсурдно.

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