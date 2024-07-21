Правда, что „логотипом зеленой лягушки маркируются продукты и товары, в составе которых находятся не только вакцины, но и отравляющие вещества“?

Teiginiai
Логотипом зеленой лягушки маркируются продукты и товара в составе которые находятся не только вакцины, но и отравляющие вещества.
Verdiktas
Товары с логотипом лягушки никакого отношения к фонду Билла Гейтса не имеют. Фонд Билла и Мелинды Гейтс делал пожертвование для Rainforest Alliance последний раз в 2007 году, а потому не может являться главным спонсором этой организации. Нет достоверных источников или сообщений из здравоохранительных организаций, которые подтверждали бы, что в продуктовых товарах с логотипом лягушки содержатся компоненты вакцин или отравляющие вещества. Наш вердикт – видеоролик ничто иное, как мистификация и ложь, чтобы обмануть чересчур доверчивых пользователей социальных сетей.
Melo detektoriaus komentaras
Маркировка Rainforest Alliance Certified — это международный признанный знак, указывающий на то, что продукт соответствует высоким стандартам экологической, социальной и экономической устойчивости. Rainforest Alliance — это организация, которая занимается вопросами сохранения дождевых лесов и борьбой с трудовым рабством и эксплуатацией. Этот логотип не подразумевает никаких значений, связанных со здоровьем, таких, как вакцинация или отравление. С требованиями к фермерским хозяйствам, которые они должны выполнить, чтобы получить сертификат от Rainforest Alliance, можно ознакомиться здесь. А, здесь можно узнать, какие продукты каких торговых брендов уже получили сертификат. Список сертификатов своих продуктов публикует в Литве, например, торговая сеть Lidl.
На сайте Фонда Билла и Мелинды Гейтс есть пожертвование на сумму 5 миллионов 343 тысячи долларов, сделанное в 2007 году. В Литве за качество и безопасность продуктов отвечает Государственная продовольственно-ветеринарная службы. Никаких сообщений либо предупреждений об опасности продуктов с маркировкой зеленой лягушки инспекция не опубликовала. В Европейском Союзе действуют правила маркировки продуктов питания, изложенные в Постановлении Европейского парламента и Совета (ЕС) о предоставлении потребителям информации о продуктах питания. Информация на упаковке должна быть разборчивой и не может вводить покупателей в заблуждение. Помимо этого, Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов (EFSA) регулярно оценивает безопасность пищевых добавок, включая красители и консерванты, чтобы удостовериться в их безопасности для употребления
Источники
Rainforest Alliance: стандарт устойчивого сельского хозяйства 2020: требования к фермерам
Список продуктов торговых брендов получивших сертификат Rainforest Alliance
Сайт Фонда Биллы и Мелинды Гейтс – информация по финансированию Rainforest Alliance
Постановление Европейского парламента и Совета (ЕС) о предоставлении потребителям информации о продуктах питания
Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов – пищевые добавки