Правда, что "Литва процветала только в составе СССР"?

 
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šalčininkų raj., 1990 kovo 26 d. (ELTA). Šalčininkų rajono ir Baltarusijos TSR Ivjės rajono pasienyje užrašas skelbia "Lietuvos TSR"
šalčininkų raj., 1990 kovo 26 d. (ELTA). Šalčininkų rajono ir Baltarusijos TSR Ivjės rajono pasienyje užrašas skelbia "Lietuvos TSR"
ФОТО: ELTA

В социальных сетях появился видеоролик, в котором говорится о том, что “Литва процветала только в составе СССР”, а “Верховный Совет Литовской ССР принял абсолютно незаконный Акт о восстановлении независимости”. Объясняем, что и в первом, и во втором случае авторы видео лгут и манипулируют.

Teiginiai


* Верховный Совет несуществующей Литовской Республики принял абсолютно незаконный Акт о восстановлении независимости страны;

* Литва процветала только при СССР;

Verdiktas


Чтобы там ни утверждали российские пропагандисты, но Верховный Совет Литовской ССР принял Акт о восстановлении независимости страны согласно нормам как Конституции СССР, так и самой Литовской ССР. Заявление о том, что Литва процветала после аннексии и оккупации в составе СССР, являются очередной манипуляцией. Вскоре после оккупации Литвы Советским Союзом начались массовые депортации жителей Литвы в Сибирь, тысячи и тысячи угнанных в СССР людей погибли.

Melo detektoriaus komentaras


Во время депортаций жителей Литвы, Латвии и Эстонии вглубь Советского Союза, которые начались 14 июня 1941 года, только из Литвы было вывезено около 22 500 тысяч человек. Более 70 процентов от всех депортированных из Литвы – женщины и дети, которые просто физически не могли причинить какой-то вред Советскому Союзу. В 1942 году те женщины и дети из Литвы, которые выжили, были перемещены из Алтая на территории за Полярным кругом. Голод и холод убили множество жертв депортации. Массовые депортации продолжились в 1944, 1948 – 1951 годах. Общее количество депортированных оценивается в, как минимум, 155 769 человек. С опровержением лозунгов советской и российской пропаганды о “процветании Литвы в составе СССР” можно ознакомиться здесь.

Литва считает аннексию Советским Союзом в 1940 году незаконной в нарушение основных норм литовской Конституции и законодательства, оккупацию иностранными войсками. По этой причине, с точки зрения литовского права, государственность Литвы, установленная в 1918 году, никогда не прекращала своего существования, и, следовательно, для восстановления суверенитета не требовалось особых правовых процедур. Подобной позиции придерживались США, что зафиксировано в Декларации Самнера Уэллеса от 23 июля 1940 года. Кстати, факт оккупации Литвы подтверждает и пакт Молотова-Риббентропа, который СССР заключил с нацистской Германией. Согласно секретным протоколам пакта, Литва и Виленский край оказались в зоне влияния СССР, Польша в – Германской.

Нужно обратить внимание на то, что выход Литвы из состава Советского Союза, согласно советскому законодательству, был законным, так как в Конституции СССР как в 1936 года, так и в 1979 годов, в 17 и 72 статьях, упоминалось право каждой советской республики на свободных выход их состава СССР. Подчеркиваем – статья 72 гласит: “За каждой союзной республикой сохраняется право свободного выхода из СССР”.

Отметим, что ни 17, ни 72 статьи Конституции СССР не указывают, что союзная республика, которая приняла решение о выходе из состава Советского Союза, во время принятия этого решение должна каким-то образом его согласовать, получить разрешение, выполнить какие-то процедуры либо договориться с властями СССР. Дальше — больше: Конституция Литовской ССР утверждает, что «высшим органом государственной власти Литовской ССР является Верховный Совет Литовской ССР. А Верховный Совет Литовской ССР правомочен решать все вопросы, отнесенные Конституцией СССР и настоящей Конституцией к ведению Литовской ССР» (статья 97).

Практически сразу после того, как Верховный Совет Литовской ССР принял акт о восстановлении независимости от 11 марта 1990 года, в СССР 3 апреля 1990 года приняли закон „О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР”. А вот этот закон делал получение независимости советской республики – очень сложный и длительный – практически почти нереализуемый – процесс получения независимости советской республикой, которая бы этого пожелала.

На что стоит обратить внимание? Верховный Совет Литовской СССР акт о восстановлении независимости принял одиннадцатого марта 1990 года, а советский закон был принят, который делал получение независимости практически невозможным был принят 3 апреля. То есть Верховный совет Литовской ССР руководствовался нормами Конституции СССР и Конституции Литовской ССР.

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