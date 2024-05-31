Правда, что "кто станет президентом Литвы, решают не литовцы"?

Российский аналитик пытается „отзеркалить“ по отношению к Литве выборы, прошедшие в России весной нынешнего года, во время которых в пятый раз победил Владимир Путин, набрав 87.28 проц. голосов пришедших к урнам избирателей, и снова занял пост президента Российской Федерации. Соперниками Путина в президентской гонке были Николай Харитонов (КПРФ – 4.31 проц. голосов), Владислав Даванков (Новые люди – 3.85 проц. голосов) и Леонид Слуцкий (ЛДПР – 3.2 проц. голосов). Помимо Путина, в бюллетене оказались исключительно согласованные с властью фигуры: Николай Харитонов, Леонид Слуцкий и Владислав Даванков. Президентские выборы 2024 года, по сообщениям российских оппозиционных средств массовой информации, оказались одними из наиболее сфальсифицированных выборов в современной российской истории. Европейский Союз и западные страны подвергли резкой критике президентские выборы в 2024 году в России. Так, например, Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил: „Это не были свободные и справедливые выборы – не было никаких наблюдателей от ОБСЕ, в целом очень ограниченные условия“.