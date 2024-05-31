Правда, что "кто станет президентом Литвы, решают не литовцы"?

Teiginiai
“Борьба марионеток“: кто станет президентом Литвы, решают не литовцы“.
Verdiktas
Автор текста, который опубликовал российский пропагандистский портал, пытается привлечь читателей заголовком, который не только не соответствует содержанию текста, но и пытается создать обманчивое впечатление, что президента Литвы выбирают не граждане Литвы. Российские пропагандисты ошибаются: президента в Литве выбирают граждане, а не как в Российской Федерации – власть. Точнее, Путин и его окружение не допускают к выборам никого, кто мог бы бросить вызов Путину. И все равно фальсифицирует результаты выборов. Наш вердикт – заголовок текста не соответствует содержанию, является попыткой подорвать доверие жителей Литвы к выборам, в целом насаждает миф кремлевской пропаганды о том, что лидеры ЕС – марионетки США.
Melo detektoriaus komentaras
Российский аналитик пытается „отзеркалить“ по отношению к Литве выборы, прошедшие в России весной нынешнего года, во время которых в пятый раз победил Владимир Путин, набрав 87.28 проц. голосов пришедших к урнам избирателей, и снова занял пост президента Российской Федерации. Соперниками Путина в президентской гонке были Николай Харитонов (КПРФ – 4.31 проц. голосов), Владислав Даванков (Новые люди – 3.85 проц. голосов) и Леонид Слуцкий (ЛДПР – 3.2 проц. голосов). Помимо Путина, в бюллетене оказались исключительно согласованные с властью фигуры: Николай Харитонов, Леонид Слуцкий и Владислав Даванков. Президентские выборы 2024 года, по сообщениям российских оппозиционных средств массовой информации, оказались одними из наиболее сфальсифицированных выборов в современной российской истории. Европейский Союз и западные страны подвергли резкой критике президентские выборы в 2024 году в России. Так, например, Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил: „Это не были свободные и справедливые выборы – не было никаких наблюдателей от ОБСЕ, в целом очень ограниченные условия“.
О том, как действует пропаганда Кремля, и какие цели она преследует по отношению к жителям западных стран и демократических институтов, можно прочитать здесь и здесь. В президентских выборах в Литве приняло участие восемь кандидатов: Гитанас Науседа, Ингрида Шимоните, Игнас Вегеле, Ремигиюс Жемайтайтис, Дайнюс Жалимас, Андрюс Мазуронис, Эдуардас Вайткус, Гедримас Еглинскас. Во второй тур вышли Гитанас Науседа и Ингрида Шимоните. Причем, в отличие от президентских выборов в России, в президентских выборах в Литве принимали участие кандидаты, которые действительно представляли оппозицию, придерживались разнообразных политических взглядов и могли составить серьезную оппозицию фавориту президентской гонки – действующему главе государства – Гитанасу Науседе. Отметим, что в выборах в Литве, по данным Главной избирательной комиссии была зафиксирована самая высокая явка с 1997 года - 59,95 проц.
Источники
Прошедшие „выборы“ президента — самые сфальсифицированные в истории России
Исследование „Новой-Европа“: около половины голосов за Владимира Путина на президентских выборах были вброшены
Россия/Украина: Заявление Верховного Представителя ЕС от имени Европейского Союза о президентских выборах в России и о неприменимости практики их проведения на территории Украины
Избирательная Комиссия Литвы – список кандидатов в президенты страны и их избирательные программы