Правда, что "коронавирусом тяжело болели и лежали в реанимации только люди с тяжелым характером"?

“ - Пандемию создали не для уничтожения человечества, а чтобы навести „шума“?- Люди, которые из моего окружения попали в реанимацию, были очень сложного характера. Ни одного добродушного человека, легкого, подвижного, в своем окружении я в реанимации не обнаружил. Да, переболели все, но только люди с очень тяжелым, трудным характером оказались в реанимации. Где-то это прошло, как некое обновление, некая чистка. Антибиотик для человечества. И эти антибиотики будут проявляться все сильнее и сильнее. - То есть ты думаешь, будут новые пандемии?- Будут обязательно, причем они будут появляться по естественными причинами… скорее всего, это будет уменьшаться, и они будут появляться, как четко спланированные события“.