2024.08.27 16:34

Правда, что „компания Meta из-за ухода пользователей в другие социальные сети запустила возможность по заработку для своих пользователей“?

 
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
ФОТО: Muhammad Alimaki | Shutterstock

„Компания Meta (Facebook) из-за ухода пользователей в другие социальные сети запустила возможность заработать для своих пользователей,“ – сообщает реклама в социальных сетях и призывает пользователей ввести свои данные в форму для регистрации.

Teiginiai

“Заработай 750 долларов на фейсбук! Компания Meta из-за ухода пользователей в другие соцсети (тик ток, инстаграм) запустила возможность по заработку для удержания аудитории. В зависимости от даты регистрации аккаунта на Фейсбук, люди смогут зарабатывать деньги на капитализации компании.

- До 1 года 25О долларов - До 3х лет 5ОО долларов

- От 5 лет 75О долларов. По информации с сайта компании и страницы Марка Цукерберга, каждый человек, использующий аккунт Фейс​​бук, неск​​олько раз в нед​​елю мо​​жет офор​​мить се​​бе дох​​од от капита​​лизации комп​​ании, то ес​​ть зараба​​тывать ден​​ьги на акц​​иях комп​​ании, пол​​учая ден​​ьги с самой комп​​ании фейс​​бук.

Первона​​чальное колич​​ество ак​​ций и до​​ход те​​сно связаны с да​​той регис​​трации акка​​унта и непре​​рывным пользо​​ванием. Чт​​обы пров​​ерить, отве​​чает ли ваш аккаунт крит​​ериям, и на ка​​кую доход​​ность с ак​​ций компании мо​​жно рассчи​​тывать, узнайте колич​​ество лет польз​​ования Фейс​​бук,“ – заявляют создатели рекламного объявления.

Verdiktas

Компания Meta (Facebook – ред.) не запускала кампанию, благодаря которой пользователи социальных сетей, принадлежащих Meta, могли бы таким образом зарабатывать деньги, как это говорится в рекламе. Очевидно, что реклама кампании, форма, которую можно заполнить, введя личные данные, и сам сайт, на который можно попасть, заполнив форму, являются мошенническими. Наш вердикт – мошенничество и фейк.

Melo detektoriaus komentaras

Дабы убедиться в том, что данная реклама в социальных сетях является выдумкой мошенников, достаточно проверить официальный сайт компании Meta. После тщательной проверки мы не нашли ни малейшего намека на то, в чем пытаются убедить людей авторы рекламы. Ни официальный аккаунт Марка Цукерберга в социальной сети Meta (Facebook – ред.), ни аккаунт Цукерберга в сети Instagram также не подтверждают слов авторов рекламного объявления.

Скриншот из социальных сетей

Ничего о такой акции не сообщает и официальный аккаунт соцсети Instagram. Информацию о том, что имеет место кампания по заработку для пользователей сети Meta (Facebook – ред.), не подтверждают и крупнейшие мировые средства массовой информации – Bloomberg, Assosiated Press, Reuters, Deutsche Presse-Agentur и Agence France-Presse.

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