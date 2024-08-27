Правда, что „компания Meta из-за ухода пользователей в другие социальные сети запустила возможность по заработку для своих пользователей“?

Teiginiai

“Заработай 750 долларов на фейсбук! Компания Meta из-за ухода пользователей в другие соцсети (тик ток, инстаграм) запустила возможность по заработку для удержания аудитории. В зависимости от даты регистрации аккаунта на Фейсбук, люди смогут зарабатывать деньги на капитализации компании.

- До 1 года 25О долларов - До 3х лет 5ОО долларов

- От 5 лет 75О долларов. По информации с сайта компании и страницы Марка Цукерберга, каждый человек, использующий аккунт Фейс​​бук, неск​​олько раз в нед​​елю мо​​жет офор​​мить се​​бе дох​​од от капита​​лизации комп​​ании, то ес​​ть зараба​​тывать ден​​ьги на акц​​иях комп​​ании, пол​​учая ден​​ьги с самой комп​​ании фейс​​бук.