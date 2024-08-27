Правда, что „компания Meta из-за ухода пользователей в другие социальные сети запустила возможность по заработку для своих пользователей“?

Teiginiai
“Заработай 750 долларов на фейсбук! Компания Meta из-за ухода пользователей в другие соцсети (тик ток, инстаграм) запустила возможность по заработку для удержания аудитории. В зависимости от даты регистрации аккаунта на Фейсбук, люди смогут зарабатывать деньги на капитализации компании.
- До 1 года 25О долларов - До 3х лет 5ОО долларов
- От 5 лет 75О долларов. По информации с сайта компании и страницы Марка Цукерберга, каждый человек, использующий аккунт Фейсбук, несколько раз в неделю может оформить себе доход от капитализации компании, то есть зарабатывать деньги на акциях компании, получая деньги с самой компании фейсбук.
Первоначальное количество акций и доход тесно связаны с датой регистрации аккаунта и непрерывным пользованием. Чтобы проверить, отвечает ли ваш аккаунт критериям, и на какую доходность с акций компании можно рассчитывать, узнайте количество лет пользования Фейсбук,“ – заявляют создатели рекламного объявления.
Verdiktas
Компания Meta (Facebook – ред.) не запускала кампанию, благодаря которой пользователи социальных сетей, принадлежащих Meta, могли бы таким образом зарабатывать деньги, как это говорится в рекламе. Очевидно, что реклама кампании, форма, которую можно заполнить, введя личные данные, и сам сайт, на который можно попасть, заполнив форму, являются мошенническими. Наш вердикт – мошенничество и фейк.
Melo detektoriaus komentaras
Дабы убедиться в том, что данная реклама в социальных сетях является выдумкой мошенников, достаточно проверить официальный сайт компании Meta. После тщательной проверки мы не нашли ни малейшего намека на то, в чем пытаются убедить людей авторы рекламы. Ни официальный аккаунт Марка Цукерберга в социальной сети Meta (Facebook – ред.), ни аккаунт Цукерберга в сети Instagram также не подтверждают слов авторов рекламного объявления.
Ничего о такой акции не сообщает и официальный аккаунт соцсети Instagram. Информацию о том, что имеет место кампания по заработку для пользователей сети Meta (Facebook – ред.), не подтверждают и крупнейшие мировые средства массовой информации – Bloomberg, Assosiated Press, Reuters, Deutsche Presse-Agentur и Agence France-Presse.