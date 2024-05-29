Правда, что "компания EctoLife работает над созданием искусственной матки и будет производиться до 30 000 детей в год"?

Teiginiai
“Это не фрагмент фильма – это наша реальность: компания EctoLife создает искусственную матку – технологию, с помощью которой в лабораториях будут создавать 30 тысяч детей в год. Фактически компания предлагает различные пакеты, в том числе и элитный. Согласно этому пакету вы можете выбрать цвет глаз, волос, оттенок кожи, физическую силу, рост и уровень интеллекта ребенка в соответствии с вашими предпочтениями. Это означает, что чем больше у вас денег, тем красивее и умнее будет ваш ребенок. Кроме того, вы сможете отслеживать рост ребенка на своем мобильном телефоне. Эта технология была изобретена биологом Хашемом Аль-Гаили и, согласно его словам, в ближайшие десять лет дети будут создаваться в лабораториях,“ – сообщают создатели видеоролика.
Verdiktas
В видеоролике используются фрагменты видеосюжета, который создал молекулярный биолог и видеоблоггер Хашем Аль-Гаили. Сам Аль-Гаили подтверждает, что компания EctoLife, как и все, о чем говорится в видеоролике, на данный момент не более, чем концепция, выдумка, попытка угадать будущее. Этой компании – не существует. Авторы видеоролика, который распространился в социальных сетях, сознательно или несознательно вырезали из видеосюжета Аль-Гаили фрагмент, выдали его за реальный и, таким образом, создали конспирологическую теорию. Наш вердикт – манипуляция и отсутствие контекста.
Melo detektoriaus komentaras
Хашем Аль-Гаили, создатель видео и концепции под названием ECTOLIFE, подтвердил, что объект не является реальным и не существует в настоящее время. Об этом можно прочитать здесь и здесь (в конце документа появляется информация – концепция объекта EctoLife была разработана биотехнологом и научным коммуникатором Хасме Аль-Гайли). Видеоролик включает в себя анимацию капсул роста или искусственных маток, а также доступен на канале Аль-Гаили в социальной сети YouTube. Примечательно, что в конце видеосюжета на 8 минуте 25 секунде появляется надпись – концепция Хашем Аль-Гаили. Тем не менее, после публикации видеоролика в декабре 2022 году некоторые пользователи социальных сетей неверно истолковали видео, как видеосъемку действительно функционирующего объекта или компании. Ниже мы рассказываем о исследованиях, которые действительно ведут ученые, и поверьте нам — эти исследования действительно крутые!
Исследования развития жизни вне утробы матери уже проводились, например, в 2017 году. Неонатологи из Детской больницы Филадельфии провели исследование на недоношенных ягнятах. Устройство создавало условия, близкие к естественной матке, включая насыщенную кислородом амниотическую жидкость и искусственную плаценту.
Исследования в Университете Кембриджа: ученые из Университета Кембриджа проводили эксперименты с мышами, изучая возможности выращивания эмбрионов в искусственных условиях. Они смогли поддерживать развитие эмбрионов мышей в лабораторных условиях в течение нескольких дней.
Human Placenta Project: этот проект, инициированный Национальным институтом здоровья (NIH) в США, направлен на изучение и моделирование функций плаценты, чтобы понять, как она поддерживает развитие плода. Хотя проект не сосредоточен исключительно на искусственных матках, его результаты могут быть применимы для создания условий, необходимых для развития плода вне матки.
Эти исследования представляют собой важные шаги в области репродуктивной биологии и могут привести к созданию безопасных и эффективных методов поддержки развития недоношенных младенцев и других применений в медицине. Прорыв в научных исследованиях также сопровождается дискуссией по поводу того, насколько это этично, требуется регулирование таких исследований со стороны правительств и международных организаций, и как далеко могут продвинуться в своих исследованиях ученые, не нарушая границ этики.
Источники
Видео с „искусственной маткой“ всего на всего лишь концепция
Неврологические исходы у недоношенных ягнят, находящихся во внеутробной среде для неонатального развития
Ученые генерируют ключевое событие жизни в искусственном мышином „эмбрионе“, созданном из стволовых клеток
Создание синтетических человеческих эмбрионов – революционное достижение Human Placenta Project – что это за проект