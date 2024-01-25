Правда, что "когда-то в Венеции было сухо, а дома строились вовсе не на сваях"?

Тезисы
„В Венеции когда-то было сухо. Историки умалчивают о катастрофе. Не так давно из-за сильного отлива каналы Венеции сильно обмелели и открылась интересная картина. Дно каналов выложено брусчаткой, то есть здесь когда-то ходили и ездили, но не плавали по воде. Ступени из домов спускаются прямо до самого дна каналов, видные мощные фундаменты домов, а свай не видно. Видны двери, которые пришлось замуровать. На фотографиях, на которых запечатлена чистка каналов, не видно никаких свай”.
Вердикт
Утверждения создателей видеоролика, что „когда-то в Венеции было сухо, это замалчивается историками, а также недавний сильный отлив обнаружил брусчатку на дне каналов и отсутствие видимых свай”, не соответствует историческим и архитектурным данным о строительстве Венеции. Наш вердикт – фейк.
Комментарий Детектор лжи
Основной проблемой при строительстве в Венеции является мягкий и неустойчивый грунт. Чтобы решить эту проблему, строители в Венеции использовали деревянные сваи. Сваи заглубляли в грунт до тех пор, пока они не достигали более твёрдого слоя глины. Эти сваи, обычно изготовленные из лиственных пород дерева, таких, как дуб, лиственница, ольха или бук, обеспечивали надёжное и устойчивое основание для строений. Древесина стала идеальным материалом для фундамента, поскольку погруженная в воду древесина не подвергалась воздействию воздуха, что предотвращало разрушение и гниение. Кроме того, древесина обеспечивала прочную, но гибкую опору, способную противостоять постоянному движению приливов и отливов.
Поверх свай строили платформу из кирпича и извести, которая служила основанием здания. Подробно про процесс строительства зданий в Венеции, каким образом для этого использовались сваи, и почему свай не видно во время чистки каналов, можно прочитать здесь и здесь. Стены также возводились из кирпича, а затем штукатурились и иногда украшались мозаикой или мрамором. Каналы Венеции были созданы, когда поселенцы хотели расширить и укрепить острова. Они осушили часть лагуны, прорыли каналы и создали берега с помощью деревянных кольев. Каналы Венеции издавна использовались для транспортировки и защиты.
Вкратце:
1) Первая программа забивки свай была начата в 421 году нашей эры. Сваи были забиты в грязный песок до тех пор, пока не было достигнуто дно венецианской лагуны;
2) Сваи формировались в форме карандаша. Нижний конец сваи обеспечивал точечное сопротивление, позволяющее прорезать отложения мутного песка;
3) Длина сваи варьировалась от 4 до 8 метров;
4) В среднем на 1 м2 площади предусматривалось 6-12 свай. Диаметр каждой сваи находился в пределах от 10 до 30 см.;
5) Для установки сваи в почву использовались различные молотки;
6) Длина свай подбиралась таким образом, чтобы сваи могли легко проникать в слой рыхлого мутного песка, а также достигать слоя спрессованной глины для лучшего сопротивления трению. Без сопротивления трения конструкции, построенные над свайным фундаментом, просели бы и разрушились;
7) На строительство одного здания установка свай в грунт заняла более одного месяца. Задача была очень дорогостоящей и трудоемкой;
8) После установки свай на верхнем уровне их разрезали горизонтально, чтобы сформировать выровненную платформу для основания фундамента;
9) Между сваями засыпали щебень и каменный мусор, чтобы предотвратить эрозию почвы. Далее на верх основания свай укладывались блоки известняка. Эти блоки действовали как черновой пол и обеспечивали поддержку, выдерживая огромную нагрузку на надстройку;
10) Наиболее значительная программа забивки свай была реализована при строительстве церкви Сан-Заккария в центре Венеции. Эта церковь была построена в середине 1400 года, и сваи для ее строительства доставлялись в два этапа, поскольку вокруг церкви не было достаточно места для хранения свай. При строительстве церкви было забито около 7000 свай и использовано 6000 деревянных досок. Все сваи были установлены на очень близком расстоянии друг от друга, так что верхушки всех свай сами образовывали устойчивое основание;
11) Исследователи предположили, что под двумя крупными островами (Венеция и Мурано) города все еще находится от 40 000 до 80 000 деревянных штабелей. Общая плотность свай на этих островах составляет от 1,35 до 2,75 свай/м2.;
12) Площадь города Венеция составляет около 5 909 000 м2. Таким образом, если в среднем принять плотность свай около 2 свай/м2, то под городом будет не менее 11 миллионов деревянных свай.
В современных условиях вместо деревянных свай часто используются бетонные или стальные, чтобы обеспечить большую долговечность и устойчивость к воде. Сегодня Венеция сталкивается с проблемой поднятия уровня моря и частыми наводнениями, известными как "acqua alta". Для борьбы с этими вызовами был разработан проект MOSE, включающий строительство подвижных плотин для защиты города от наводнений.