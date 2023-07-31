31 июля 2023 г. 11:06

Правда, что "Клаус Шваб стоит за пандемией COVID-19, миром правят кланы, а в Украине не война, а спецоперация"?

 
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
ФОТО: Shutterstock

Пользователи социальных сетей обсуждают видеосюжет, в котором говорится о том, что Клаус Шваб, основатель и президент Всемирного экономического форума в Давосе, стоит за организацией пандемии COVID-19, миром управляют супербогатые семьи, и в Украине не война, а спецоперация. Мы выяснили, что создатели видео – жертвы конспирологических теорий, в которых нет ни доли правды.

Тезисы

«Клаус Шваб в своей книге писал: «Если народ будет противостоять пандемии, и если впоследствии один из гегемонов выйдет из системы, то пандемия не достигнет своей цели». Мы сами видели, как многие страны были против локдауна, Швеция и Беларусь не стали прислушиваться к указаниям ВОЗ и не ввели карантин. Возможно, именно по этой причине в Беларуси чуть было не устроили революцию. В 2022 году, когда Россия начала спецоперацию, пандемия будто куда-то пропала. Пандемия закончилась. Многие в шутку говорят, что это спецоперация Путина победила пандемию. Чтобы точнее объяснить, кто такой Шваб и насколько колоссальна сумма в 40 триллионов долларов, поясним, как работает эта система. Есть пятьсот семей, которые правят всем миром, над ними стоят еще 50 семей, эти семьи не воюют друг с другом – Ротшильды и Рокфеллеры, о которых мы наслышаны, являются их менеджерами, а Сорос и Билл Гейтс – их коммерсанты».

Вердикт

Видеосюжет состоит из нескольких конспирологических теорий, которые настолько не совпадают с реальностью, насколько это возможно. Здесь и мифы о Швабе, мифы о том, что пандемия была запланирована мировой элитой, дезинформация о том, что Россия не напала на Украину, а начала спецоперацию, мифы о том, что миром управляют 500 супербогатых семей. Практически все, о чем говорится в видеоролике – мистификация, в которой нет и доли правды. Наш вердикт – видеосюжет мистификация и фейк.

Комментарий Детектор лжи

Видеосюжет, о котором мы говорим, впервые появился в социальной сети YouTube, на канале «Орда с Ахметовой». Ролик является фрагментом продолжительного интервью, которое в мае нынешнего года ведущей канала дал Азамат Абильдаев. В начале 2023 года Абильдаев лишился мандата депутата нижней палаты парламента Казахастана из-за поддержки войны, начатой Россией против Украины. Интервью Абильдаева Ахметовой продолжается более часа и состоит из самых невероятных и безумных конспирологических теорий, которые только можно услышать и увидеть в интернете. Тем не менее, наша редакция решила сосредоточиться на одном фрагменте.
Ложь

Клаус Шваб — это глава Всемирного экономического форума в Давосе, автор нескольких книг. Но ни в одной из них он не говорил о том, что ему приписывает Азамат Абильдаев. И Клаус Шваб, и Билл Гейтс, и семья Ротшильдов с Рокфеллерами неоднократно становились действующими лицами самых абсурдных конспирологических теорий. Об этом писали и мы, и наши коллеги из зарубежных изданий.

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Идея о том, что миром правит 500 богатейших семей – не нова, эта конспирологическая теория имеет общие корни как с теорией “золотого миллиарда”, согласно которой мировые элиты управляют человечеством и стремятся сократить его население до одного миллиарда человек, так и с теорией «Комитета 300». По мнению сторонников конспирологических теорий, «Комитет 300» – это группа либо альянс богатейших людей планеты, которые тайно управляют жизнью человечества. На самом деле теория «золотого миллиарда», как и все конспирологические теории, ложная. Более подробно о термине «золотой миллиард» можно узнать здесь. «Комитет 300» является выдумкой Джона Коулмана, который, в свою очередь, доработал и дополнил теории Вальтера Ратенау, германского промышленника, политика начала 20 столетия, и Теодора Фрича, германского журналиста, который жил в первой половине 20 века.
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Войну в Украине спецоперацией называют только власти Российской Федерации. Весь мир и все международные организации, включая ООН, ПАСЕ (Парламентская Ассамблея Совета Европы – ред.), Европейский Союз, называют происходящее своими именами — войной. Попытки назвать нападение и агрессию против Украины спецоперацией — это не что иное, как поиск оправдания российского вторжения и войны, обстрелы мирных украинских городов и попытки разрушить инфраструктуру Украины.

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