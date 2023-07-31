Правда, что "Клаус Шваб стоит за пандемией COVID-19, миром правят кланы, а в Украине не война, а спецоперация"?

«Клаус Шваб в своей книге писал: «Если народ будет противостоять пандемии, и если впоследствии один из гегемонов выйдет из системы, то пандемия не достигнет своей цели». Мы сами видели, как многие страны были против локдауна, Швеция и Беларусь не стали прислушиваться к указаниям ВОЗ и не ввели карантин. Возможно, именно по этой причине в Беларуси чуть было не устроили революцию. В 2022 году, когда Россия начала спецоперацию, пандемия будто куда-то пропала. Пандемия закончилась. Многие в шутку говорят, что это спецоперация Путина победила пандемию. Чтобы точнее объяснить, кто такой Шваб и насколько колоссальна сумма в 40 триллионов долларов, поясним, как работает эта система. Есть пятьсот семей, которые правят всем миром, над ними стоят еще 50 семей, эти семьи не воюют друг с другом – Ротшильды и Рокфеллеры, о которых мы наслышаны, являются их менеджерами, а Сорос и Билл Гейтс – их коммерсанты».