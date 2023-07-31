Правда, что "Клаус Шваб стоит за пандемией COVID-19, миром правят кланы, а в Украине не война, а спецоперация"?

Тезисы
«Клаус Шваб в своей книге писал: «Если народ будет противостоять пандемии, и если впоследствии один из гегемонов выйдет из системы, то пандемия не достигнет своей цели». Мы сами видели, как многие страны были против локдауна, Швеция и Беларусь не стали прислушиваться к указаниям ВОЗ и не ввели карантин. Возможно, именно по этой причине в Беларуси чуть было не устроили революцию. В 2022 году, когда Россия начала спецоперацию, пандемия будто куда-то пропала. Пандемия закончилась. Многие в шутку говорят, что это спецоперация Путина победила пандемию. Чтобы точнее объяснить, кто такой Шваб и насколько колоссальна сумма в 40 триллионов долларов, поясним, как работает эта система. Есть пятьсот семей, которые правят всем миром, над ними стоят еще 50 семей, эти семьи не воюют друг с другом – Ротшильды и Рокфеллеры, о которых мы наслышаны, являются их менеджерами, а Сорос и Билл Гейтс – их коммерсанты».
Вердикт
Видеосюжет состоит из нескольких конспирологических теорий, которые настолько не совпадают с реальностью, насколько это возможно. Здесь и мифы о Швабе, мифы о том, что пандемия была запланирована мировой элитой, дезинформация о том, что Россия не напала на Украину, а начала спецоперацию, мифы о том, что миром управляют 500 супербогатых семей. Практически все, о чем говорится в видеоролике – мистификация, в которой нет и доли правды. Наш вердикт – видеосюжет мистификация и фейк.
Комментарий Детектор лжи
Клаус Шваб — это глава Всемирного экономического форума в Давосе, автор нескольких книг. Но ни в одной из них он не говорил о том, что ему приписывает Азамат Абильдаев. И Клаус Шваб, и Билл Гейтс, и семья Ротшильдов с Рокфеллерами неоднократно становились действующими лицами самых абсурдных конспирологических теорий. Об этом писали и мы, и наши коллеги из зарубежных изданий.
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Идея о том, что миром правит 500 богатейших семей – не нова, эта конспирологическая теория имеет общие корни как с теорией “золотого миллиарда”, согласно которой мировые элиты управляют человечеством и стремятся сократить его население до одного миллиарда человек, так и с теорией «Комитета 300». По мнению сторонников конспирологических теорий, «Комитет 300» – это группа либо альянс богатейших людей планеты, которые тайно управляют жизнью человечества. На самом деле теория «золотого миллиарда», как и все конспирологические теории, ложная. Более подробно о термине «золотой миллиард» можно узнать здесь. «Комитет 300» является выдумкой Джона Коулмана, который, в свою очередь, доработал и дополнил теории Вальтера Ратенау, германского промышленника, политика начала 20 столетия, и Теодора Фрича, германского журналиста, который жил в первой половине 20 века.
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Войну в Украине спецоперацией называют только власти Российской Федерации. Весь мир и все международные организации, включая ООН, ПАСЕ (Парламентская Ассамблея Совета Европы – ред.), Европейский Союз, называют происходящее своими именами — войной. Попытки назвать нападение и агрессию против Украины спецоперацией — это не что иное, как поиск оправдания российского вторжения и войны, обстрелы мирных украинских городов и попытки разрушить инфраструктуру Украины.
- Источники
- В Казахстане лишили мандата депутата парламента. Он поддержал военное вторжение России в Украину
- Книги Клауса Шваба
- Ложь: за пандемией коронавируса стоят мировые элиты, которые хотят провести "большую перезагрузку"
- Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о необходимости достижения мира в Украине
- Европейский Союз поддерживает Украину
- Конспирологическая теория “Золотого миллиарда”
- Конспирологическая теория “Комитет 300”