2024.04.26 18:17

Правда, что из-за употребления соли к 2030 году умрет больше миллиарда людей?

 
Melo detektorius RU
ФОТО: Shutterstock
Несмотря на то, давно известно, что чрезмерное употребление соли в пищу наносит значительный вред для здоровья, однако в интернете можно найти утверждение будто соль до 2030 года вызовет смерть миллиарда людей. Это заявление необоснованно.

Teiginiai


Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает, что из-за употребления соли до 2030 года умрет больше миллиарда человек (ЗДЕСЬ).

Verdiktas


Ложь. Всемирная организация здравоохранения, хотя и добивается снижения употребления соли, о таких цифрах никогда не заявляла.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в этом году подготовила и представила первый отчет о снижении употребления соли. Согласно отчету, мир не выполняет задачу в связи со снижением потребления соли до 2025 года на 30%. Несмотря на то, что 194 страны, входящие в ВОЗ, обязались в 2013 г. идти к намеченной цели, всего 5% из них, т.е. 9 стран осуществили всестороннюю политику по уменьшению потребления натрия, сказано в отчете.

Прогресс был медленным и только нескольким странам удалось снизить количество натрия, которое употребляют жители, но достигнуть цели никому не удалось", – сказал директор Департамента ВОЗ по питанию для здоровья и развития Франческо Бранка.

По этой причине рассматривают возможность продлить срок достижения цели до 2030 года. Натрий - необходимое для питания вещество, но чрезмерное его употребление повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и преждевременной смерти, из-за этого ежегодно в мире умирает 2 млн. человек, отмечает Институт измерения показателей и оценки состояния здоровья. Поэтому и в отчете ВОЗ предупреждают, что до 2030 года от болезней, вызванных чрезмерным употреблением соли, скончаются 7 млн. человек, если правительства не примут действия для более жесткого снижения масштабов употребления соли.

ВОЗ призвала правительства ужесточить использование соли, сделать так, чтобы на упаковках ясно указывалось ее содержание, а также повышать сознательность общества и его понимание опасности употребления соленой пищи. По данным ВОЗ, чрезмерное потребление соли вызывает сердечно-сосудистые заболевания, от которых ежегодно умирает 17,9 млн. человек. Кроме того, чрезмерное употребление соли может стать причиной инсульта, от которого ежегодно умирает 5 млн. человек в мире, и другие серьезные заболевания.

Правительства могли бы спасти немало жизней, если бы ввели ограничение добавок соли в переработанные продукты питания, сказал Бранка.

"Это на самом деле то, что ничего не стоит. Это обычное вмешательство, но оно очень действенное", - заметил он.

Большая часть жителей ежедневно употребляет около 10,8 г соли, это в два раза больше рекомендуемой ВОЗ нормы. В день рекомендуется употреблять не больше 5 г соли.

  • Источники
  • Massive efforts needed to reduce salt intake and protect lives
  • WHO global report on sodium intake reduction
  • We have a huge salt problem. Millions will die without action, WHO warns.
  • ‘Massive efforts’ are needed to reduce salt intake and protect lives, World Health Organization says
  • WHO Chief: Too Much Salt Can Kill You
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