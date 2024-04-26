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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает, что из-за употребления соли до 2030 года умрет больше миллиарда человек (ЗДЕСЬ).
Verdiktas
Ложь. Всемирная организация здравоохранения, хотя и добивается снижения употребления соли, о таких цифрах никогда не заявляла.
Melo detektoriaus komentaras
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в этом году подготовила и представила первый отчет о снижении употребления соли. Согласно отчету, мир не выполняет задачу в связи со снижением потребления соли до 2025 года на 30%. Несмотря на то, что 194 страны, входящие в ВОЗ, обязались в 2013 г. идти к намеченной цели, всего 5% из них, т.е. 9 стран осуществили всестороннюю политику по уменьшению потребления натрия, сказано в отчете.
Прогресс был медленным и только нескольким странам удалось снизить количество натрия, которое употребляют жители, но достигнуть цели никому не удалось", – сказал директор Департамента ВОЗ по питанию для здоровья и развития Франческо Бранка.
По этой причине рассматривают возможность продлить срок достижения цели до 2030 года. Натрий - необходимое для питания вещество, но чрезмерное его употребление повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и преждевременной смерти, из-за этого ежегодно в мире умирает 2 млн. человек, отмечает Институт измерения показателей и оценки состояния здоровья. Поэтому и в отчете ВОЗ предупреждают, что до 2030 года от болезней, вызванных чрезмерным употреблением соли, скончаются 7 млн. человек, если правительства не примут действия для более жесткого снижения масштабов употребления соли.
ВОЗ призвала правительства ужесточить использование соли, сделать так, чтобы на упаковках ясно указывалось ее содержание, а также повышать сознательность общества и его понимание опасности употребления соленой пищи. По данным ВОЗ, чрезмерное потребление соли вызывает сердечно-сосудистые заболевания, от которых ежегодно умирает 17,9 млн. человек. Кроме того, чрезмерное употребление соли может стать причиной инсульта, от которого ежегодно умирает 5 млн. человек в мире, и другие серьезные заболевания.
Правительства могли бы спасти немало жизней, если бы ввели ограничение добавок соли в переработанные продукты питания, сказал Бранка.
"Это на самом деле то, что ничего не стоит. Это обычное вмешательство, но оно очень действенное", - заметил он.
Большая часть жителей ежедневно употребляет около 10,8 г соли, это в два раза больше рекомендуемой ВОЗ нормы. В день рекомендуется употреблять не больше 5 г соли.
- Источники
- Massive efforts needed to reduce salt intake and protect lives
- WHO global report on sodium intake reduction
- We have a huge salt problem. Millions will die without action, WHO warns.
- ‘Massive efforts’ are needed to reduce salt intake and protect lives, World Health Organization says
- WHO Chief: Too Much Salt Can Kill You