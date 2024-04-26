Правда, что из-за употребления соли к 2030 году умрет больше миллиарда людей?



Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в этом году подготовила и представила первый отчет о снижении употребления соли. Согласно отчету, мир не выполняет задачу в связи со снижением потребления соли до 2025 года на 30%. Несмотря на то, что 194 страны, входящие в ВОЗ, обязались в 2013 г. идти к намеченной цели, всего 5% из них, т.е. 9 стран осуществили всестороннюю политику по уменьшению потребления натрия, сказано в отчете.