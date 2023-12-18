Правда, что "искусственное сознание Джеки предсказало, что мир ждет катастрофа"?

Тезисы
Территория планеты будет непригодной для проживания людей. По расчетам Джеки, по всему миру останется всего лишь 243 безопасных участка средней площадью по 150 квадратных километров каждый, что, кстати, совпадает с расчетами из неопубликованной части доклада “О проблемах и последствиях изменения глобального климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем”, опубликованном в 2014 году. Так вот, исходя из его расчетов, например, в США останется всего лишь четыре таких участка, в России – 5, в Великобритании – 1, в Китае – 2. В каждом городе (участке) сможет разместиться всего лишь 33 миллиона человек.
Вердикт
Автором апокалиптического прогноза, озвученного в видеоролике, является “Джеки”. Мы выяснили, что Джеки — это якобы искусственное сознание, созданное в течение полугода компанией XP NRG. Главой компании является Игорь Михайлович Данилов, бывший массажист, на данный момент лидер секты “АллатРа”. “АллатРа” – международная секта, которая приобрела известность антисемитскими теориями, идеей объединения славян, распространением диких конспирологических теорий. Нет, подчеркиваем, НИКАКИХ фактов, которые бы подтверждали создание и существование искусственного сознания “Джеки”. Что есть – так туманные, неубедительные заявления, анонимных и полу анонимных экспертов, скорее всего связанных с самой “АллатРа” об экспертизе “Джеки”. С работами действительно существующих ученых с мировым именем, научных институтов о том, как изменение климата и подъем уровня вод мирового океана вследствие таяния ледников повлияет на жизнь на Земле, можно ознакомиться здесь, здесь и здесь. Наш вердикт: прогнозы, озвученные в данном видеоролике – мистификация, манипуляция и фейк.
Комментарий Детектор лжи
“АллатРа / Креативное сообщество” – международная секта. Подробно о расследовании деятельности секты можно прочитать здесь, здесь и здесь. “АллатРа” использует технологии религиозного и не только влияния, и ее задачей является покорение личности, четкое следование указаниям руководства, каким бы ни были эти указания. Используется также погружение человека в особый язык, который очень отличается от того, который используется в обществе”, – считает Юрий Черноморец, религиовед, профессор Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова.
Вкратце: “АллатРа” известна пропагандой псевдонауки и диких теорий заговора про инопланетян и тайных влиятельных элит, которые приносят в жертву детей», — отмечается в расследовании “Би-би-си”. Украинский центр аналитики и безопасности в феврале 2021 года призывал запретить “АллатРу”, как информационный проект Кремля, продвигающий пророссийские нарративы. “АллатРа” начала активно распространять свое учение в 2013 году, перед началом боевых действий на Донбассе. В 2022 году “АллатРа / Креативное сообщество” провело конференцию Global Crisis, во время которой убеждали, что парниковые газы никак не влияют на изменения климата – это просто всемирный заговор и “афера века”. Также они критиковали проекты альтернативного топлива. После конференции разразился скандал. Оказалось, что некоторых ученых на нее заманили обманом. Подробно обо всей этой истории можно прочитать в материале украинского издания Babel.
Служба Безопасности Украины в начале ноября нынешнего 2023 года провела обыски в центрах “АллатРа”. Служба выяснила, что “под прикрытием „миссионерства“ участники религиозной секты оправдывали вооруженную агрессию России и публично продвигали кремлевскую идею о создании „союза славянских народов“ под руководством Москвы. Фигуранты организовали четкую иерархическую структуру и собственные представительства в каждом областном центре нашего государства. Эти ячейки “АллатРа” массово призывали местных жителей присоединяться к секте и распространять идеи Кремля. Делалось это при помощи называемого „созидательного общества“ в канале YouTube с полумиллионом подписчиков, Telegram-каналах и в соцсети ТікТок. Среди прочего – они агитировали за то, чтобы российские оккупанты осуществляли массированные ракетно-бомбовые удары по гражданской инфраструктуре украинских городов”.
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На данный момент искусственный интеллект, который был бы наделен такими возможностями и способностями, которые лидеры “АллатРа” приписывали якобы созданному ими искусственному сознанию Джеки – НЕ СУЩЕСТВУЕТ. С вопросами создания искусственного интеллекта ознакомиться можно здесь и здесь, а здесь можно прочитать рассуждения о том, какие ведутся дискуссии о проблеме контроля искусственного интеллекта.
- Источники
- СБУ обнаружила антиукраинскую активность лидеров псевдорелигиозной секции АллатРа (видео)
- Царь с биографией Путина и рептилоиды. В Украине идут обыски у членов псевдорелигиозного движения "АллатРа". Их подозревают в работе на РФ
- Эффект глобального потепления
- Скандал вокруг “АллатРа”: эксперты рассказали, откуда взялась секта и чем она опасна
- Эффекты изменения климата
- Калифорнийский технологический институт – проблематика создания искусственного интеллекта
- Как высокопоставленные ученые почувствовали себя обманутыми группой, отрицающей изменение климата
- Искусственный интеллект – что это такое
- Проблема контроля искусственного интеллекта
- Пророссийская секта хотела рассказать всему миру о надвигающемся апокалипсисе, а заодно и о великом лидере Путине
- Институт имени Макса Планка – исследования по созданию искусственного интеллекта
- 10 лет в религиозной секте. АллатРа имеет украинского лидера, проповедует необходимость истребления евреев и превозносит Путина как спасителя