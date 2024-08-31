Правда, что „Хьюстонский проект, за которым стояли США, предполагает уничтожение сотен миллионов славян“?

“Отдельный пункт этого плана – это судьба славянских народов, прямо как у Гитлера в плане Барбаросса. У американцев заложена конкретная цифра – тотальное уничтожение трёхстах миллионов славян вместе с породнившимися с ними евреями. Евреев сперва предполагается использовать в своих интересах для раскола и уничтожения славянских народов, а затем их ждет такая же участь – сказано прямо и недвусмысленно. Евреи идут на уничтожение вместе со славянами: потом скажут, что все они просто не вписались в рынок. Главный метод стравливания народов в междуусобных войнах. Вот цитата из плана („Хьюстонский проект“) - „украинцы будут думать, что борются против России, борются за свою самостоятельность, будут думать, что наконец обрели свободу, в то время как полностью попадут в зависимость от нас. То же самое будут считать и русские, будто они отстаивают свои национальные интересы, возвращают отобранные у них земли и прочее. Все это мы будем делать под предлогом разных суверенитетов, борьбы за свои национальные идеалы. В то же время мы не дадим ни одной из сторон самоопределиться на основе национальных ценностей и традиций. В этой войне дураков славянское быдло будет ослаблять себя и укреплять нас, главных дирижеров смуты, и как бы стоящих в стороне и не участвующих в кровавых событиях,“ – сообщают в видеоролике.