Правда, что "хакеры выкрали секретную карту из архивов Ватикана"?

Teiginiai
“Совсем недавно группа хакеров, взломавшая сервера Ватикана, слила в сеть множество различных данных. Среди них был файл с картой, где видно, как знакомые нам территории окружает загадочная ледяная стена. В самой стене есть проход, обозначенный, как врата Левиафана. За ледяной стеной располагаются неизвестные человечеству земли. Кто там живет – остается загадкой. После этого случая спецслужбы начали зачищать информацию, а хакеры пропали.”
Verdiktas
Видеоролик противоречит научным фактам и, скорее всего, является вымыслом или частью фантастической истории. Научное сообщество единогласно считает, что Земля имеет форму приплюснутого у полюсов геоида, что подтверждается многовековыми исследованиями и современными технологиями. Концепция плоской Земли, окруженной ледяной стеной, отвергается как несостоятельная в свете современных астрономических и физических данных. Наш вердикт – видеоролик, и все. о чем в нем говорится, можно трактовать, как забавную сказку, в которой нет ни слова правды.
Melo detektoriaus komentaras
Взлом серверов Ватикана: сведения о взломе серверов Ватикана серьезным группами хакеров были бы широко освещены в международных СМИ и специализированных информационных ресурсах, в том числе самого Ватикана (например, Vatican News и L’Osservatore Romano). Поиск по надежным источникам, таким, как крупные новостные агентства, не показывает никаких данных о таком масштабном взломе в недавнее время.
Карта с ледяной стеной и вратами Левиафана: Концепция ледяной стены и таинственных территорий за ней напоминает теории плоской Земли, которые давно опровергнуты наукой. Современная наука, основываясь на космических исследованиях и географических данных, подтверждает, что Земля имеет форму геоида или референц-эллипсоида. И, наконец, на территории Антарктиды расположено порядка сотни научных полярных станций и баз различных стран, на которых ведутся научные (в том числе биологические, географические, геологические и метеорологические) исследования. В течение десятков лет на этих научных базах побывали тысячи исследователей, из которых ни один не подтвердил псевдонаучных откровений создателей видеоролика.
Научные доказательства сферичности Земли:
1) Закат и восход Солнца: Когда Солнце поднимается и садится, мы видим только его верхнюю часть. Это происходит из-за кривизны Земли;
2) Спутниковые снимки и космические полеты: В эпоху космоса спутниковые изображения (В 1972 году была сделана знаменитая фотография “Blue Marble” с борта аппарата Apollo 17 – ред.) Земли четко показывают ее сферическую форму. Астронавты, побывавшие в космосе, также подтверждают, что Земля выглядит как сфера;
3) Навигация и экспедиции: Великие мореплавательные экспедиции, такие, как путешествие Магеллана, показали, что можно обогнуть Землю, вернувшись в исходную точку, что невозможно на плоской земле;
4) Использование солнечных углов для измерения окружности Земли: древние греки, в частности, Эратосфен, использовали изменение углов солнца в разных городах для расчёта окружности Земли;
Спецслужбы и исчезновение хакеров: Утверждение о том, что спецслужбы „начали зачищать информацию”, и об исчезновении хакеров, звучит, как теория заговора, тем более, что нет доказательств, подтверждающих слова авторов видеоролика.
- Источники
- Vatican News – информационный портал Ватикана
- Информационное агентство Reuters – информация о Ватикане
- Форма Земли – краткая информация
- Американское агентство прибрежных и океанских территорий – Земля представляет собой эллипсоид неправильной формы
- Фотография "Blue Marble"
- Три доказательства, опровергающие теорию плоской Земли
- Метод Эратосфена для измерения окружности Земли