Правда, что "грипп – это естественный процесс детоксикации организма в ответ на излишнюю токсичность клеток"?

Грипп — это острая вирусная инфекция верхних или нижних дыхательные пути, характеризующиеся лихорадкой, ознобом и общим чувством слабости и боль в мышцах вместе с различной степенью болезненности в голове и животе. Симптомы появляются через 1–4 дня после заражения и обычно длятся около недели. Большинство заболевших выздоравливают в течение нескольких недель, но у некоторых людей могут развиться осложнения: такие, как синусит, инфекции уха, пневмония, воспаление головного мозга или воспалительные заболевания сердца.

Доктор Герберт Шелтон был сторонником натуропатии и пропагандировал идею натурального голодания как метода лечения. Однако его взгляды на грипп как на метод детоксикации не поддерживаются современной медициной. Грипп – это вирусное заболевание, вызванное вирусами гриппа, и не считается методом детоксикации организма. Современная медицина рассматривает грипп как потенциально серьезное заболевание, (особенно если пациент входит в группу риска) требующее соответствующего лечения. Наш вердикт – информация, озвученная в видеоролике, является недостоверной и ошибочной.

„Никогда не было лекарства против гриппа, так как грипп – это сам по себе лекарство. Доктор Герберт Шелтон говорил, что “грипп – это естественный процесс детоксикации организма в ответ на излишнюю токсичность клеток, а то, что называется гриппом — это один из самых мощных, природных методов восстановления здоровья”.

Вирусы гриппа подразделяются на типы A, B, C и D. Эти основные типы обычно вызывают схожие симптомы, но совершенно не связаны антигенно, поэтому заражение одним типом не дает иммунитета против других. Вирусы типа А вызывают большие эпидемии гриппа, вирусы группы B вызывают небольшие локальные вспышки. Вирусы C вызывают у людей только легкие респираторные заболевания. Вирусы гриппа D не заражают человека. Вирусы гриппа А подразделяются на подтипы, а грипп В и подтипы гриппа А дополнительно делятся на штаммы.

По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ): ежегодно регистрируется около 1 миллиарда случаев сезонного гриппа, в том числе 3–5 миллионов случаев тяжелой формы заболевания. Каждый год от респираторных патологий, вызванных вирусами гриппа, умирает от 290 000 до 650 000 человек. Девяносто девять процентов случаев смерти детей в возрасте до 5 лет от инфекций нижних дыхательных путей, связанных с гриппом, приходится на развивающиеся страны.