Правда, что "готов план следующей пандемии, где цель не мы, а наши дети"?

Тезисы
1) «ВОЗ прекратила пандемию COVID-19, потому что готовится к следующей пандемии. Те же люди, которые запустили пандемию, собираются начать новую»;
2) «В армии США начинают тестировать военнослужащих на иммунодефицит. Вакцины обладают свойством изменять формы красных кровяных телец. У военных и всего населения наблюдается взрыв серповидно-клеточного рака, которого вообще раньше никогда не существовало. Уже в 2001 году мы обнаружили, что смертность военнослужащих по разным причинам увеличилась на 1000 процентов, но сейчас министерство обороны подтасовало все цифры – чтобы никто ничего не узнал»;
3) «У военнослужащих, которые были вакцинированы, может появиться приобретенный вирус иммунодефицита (ВИЧ). С начала вакцинации военные начали болеть аутоиммунными заболеваниями»;
4) «Масс-спектрометрия вакцин Файзера и Модерны показала, что они содержат вещество под названием люцефераза. Люцефераза — это биолюминесцентный ингредиент, который позволяет узнать, был человек вакцинирован или нет»;
4) «Клинтон сказала, что следующая пандемия поразит ваших детей»;
5) «Билл Гейтс предупреждает, что следующая пандемия нацелена на детей»;
Вердикт
Видеосюжет – одна большая конспирологическая теория и никаких доказательств, кроме фантазий авторов, видеоклип не содержит. Наш вердикт – манипуляция и фейк.
Комментарий Детектор лжи
2) Вакцины обладают свойством изменять формы красных кровяных телец. У военных и всего вакцинированного населения наблюдается взрыв серповидно-клеточного рака, которого вообще раньше никогда не существовало: доказательств того, что вакцины COVID-19 могут изменять форму эритроцитов – нет. Серповидно-клеточная анемия – это не рак, а генетическое заболевание, которое существует уже долгое время;
3) Уже в 2001 году мы обнаружили, что смертность по разным причинам увеличилась на 1000 процентов, но сейчас министерство обороны подтасовало все цифры: увеличение смертности на 1000% кажется необычайно высоким. Такое количество умерших военнослужащих не удалось бы сохранить в тайне от общественности и средств массовой информации. С настоящими данными о количестве умерших военнослужащих армии США можно ознакомиться здесь. Вкратце – в 2020 году из-за болезней умерло 190 военнослужащих, в 2021–235 военнослужащих армии США. Для сравнения в годы до пандемии, например, в 2017 и 2018 годах из-за болезней скончалось 171 и 174 военнослужащих;
4) У военнослужащих, которые были вакцинированы, может появиться приобретенный иммунодефицит (ВИЧ). С начала вакцинации военные начали болеть аутоиммунными болезнями: нет доказательств связи между вакцинацией от COVID-19 и развитием ВИЧ, а также аутоиммунных заболеваний. ВИЧ – это вирус, который атакует иммунную систему организма. Если его не лечить, это может привести к синдрому приобретенного иммунодефицита — СПИД. По словам Джона Шварцберга, клинического профессора инфекционных заболеваний и вакцинологии Калифорнийского университета в Беркли, вакцины против COVID-19 не содержат ВИЧ. «В вакцинах против COVID нет ничего, что содержало бы ВИЧ или повышало восприимчивость организма к заражению ВИЧ», – утверждает д-р Моника Ганди, заместитель начальника отдела ВИЧ, инфекционных заболеваний и глобальной медицины Медицинской школы Сан-Франциско Калифорнийского университета;
5) Масс-спектрометрия вакцин Файзера и Модерны показала, что они содержат вещество под названием люцефераза: в составе вакцин от COVID-19 компаний Pfizer и Moderna люциферазы не содержится. Чтобы в этом убедиться, достаточно ознакомиться с составом вакцин, который находится в открытом доступе;
6) Клинтон сказала, что следующая пандемия поразит ваших детей, Билл Гейтс также предупреждает, что следующая пандемия нацелена на детей: ни Хиллари, ни Челси Клинтон, ни Билл Гейтс ничего, что им приписывают авторы видео, не заявляли.
- Источники
- Информация о (ВИЧ) вирусе иммунодефицита человека
- Вакцины от COVID-19 не содержат ВИЧ
- США – данные системы анализа военных потерь, по количеству умерших и погибших военнослужащих
- Могут ли вакцины COVID-19 вызывать СПИД?
- Сайт Всемирной Организации Здравоохранения
- Серповидно-клеточная анемия
- Люцифераза – что это такое
- Состав вакцин от коронавируса COVID-19