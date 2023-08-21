21 августа 2023 г. 16:56

Правда, что "готов план следующей пандемии, где цель не мы, а наши дети"?

 
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
ФОТО: Shutterstock

Пользователи социальных сетей обсуждают видеосюжет, в котором говорится о том, что вакцины от коронавируса вызывают ВИЧ, а «неведомые силы» готовят следующую пандемию, направленную против детей. На самом деле видеосюжет – одна большая конспирологическая теория и никаких доказательств, кроме фантазий авторов, видеоклип не содержит.

Тезисы

1) «ВОЗ прекратила пандемию COVID-19, потому что готовится к следующей пандемии. Те же люди, которые запустили пандемию, собираются начать новую»;

2) «В армии США начинают тестировать военнослужащих на иммунодефицит. Вакцины обладают свойством изменять формы красных кровяных телец. У военных и всего населения наблюдается взрыв серповидно-клеточного рака, которого вообще раньше никогда не существовало. Уже в 2001 году мы обнаружили, что смертность военнослужащих по разным причинам увеличилась на 1000 процентов, но сейчас министерство обороны подтасовало все цифры – чтобы никто ничего не узнал»;

3) «У военнослужащих, которые были вакцинированы, может появиться приобретенный вирус иммунодефицита (ВИЧ). С начала вакцинации военные начали болеть аутоиммунными заболеваниями»;

4) «Масс-спектрометрия вакцин Файзера и Модерны показала, что они содержат вещество под названием люцефераза. Люцефераза — это биолюминесцентный ингредиент, который позволяет узнать, был человек вакцинирован или нет»;

4) «Клинтон сказала, что следующая пандемия поразит ваших детей»;

5) «Билл Гейтс предупреждает, что следующая пандемия нацелена на детей»;

Вердикт

Видеосюжет – одна большая конспирологическая теория и никаких доказательств, кроме фантазий авторов, видеоклип не содержит. Наш вердикт – манипуляция и фейк.

Комментарий Детектор лжи

1) Всемирная Организация Здравоохранения прекратила пандемию COVID-19, потому что готовится к следующей пандемии. Те же люди, которые запустили пандемию, собираются начать новую: ВОЗ таких заявлений не делала – это легко проверить на официальном сайте Всемирной Организации Здравоохранения, однако организация предупреждает, что важно быть готовыми к новой пандемии, которая может появиться так же неожиданно, как и пандемия коронавируса. Также нет доказательств того, что какие-либо люди «запустили» пандемию COVID-19;
Ложь

2) Вакцины обладают свойством изменять формы красных кровяных телец. У военных и всего вакцинированного населения наблюдается взрыв серповидно-клеточного рака, которого вообще раньше никогда не существовало: доказательств того, что вакцины COVID-19 могут изменять форму эритроцитов – нет. Серповидно-клеточная анемия – это не рак, а генетическое заболевание, которое существует уже долгое время;

3) Уже в 2001 году мы обнаружили, что смертность по разным причинам увеличилась на 1000 процентов, но сейчас министерство обороны подтасовало все цифры: увеличение смертности на 1000% кажется необычайно высоким. Такое количество умерших военнослужащих не удалось бы сохранить в тайне от общественности и средств массовой информации. С настоящими данными о количестве умерших военнослужащих армии США можно ознакомиться здесь. Вкратце – в 2020 году из-за болезней умерло 190 военнослужащих, в 2021–235 военнослужащих армии США. Для сравнения в годы до пандемии, например, в 2017 и 2018 годах из-за болезней скончалось 171 и 174 военнослужащих;

4) У военнослужащих, которые были вакцинированы, может появиться приобретенный иммунодефицит (ВИЧ). С начала вакцинации военные начали болеть аутоиммунными болезнями: нет доказательств связи между вакцинацией от COVID-19 и развитием ВИЧ, а также аутоиммунных заболеваний. ВИЧ – это вирус, который атакует иммунную систему организма. Если его не лечить, это может привести к синдрому приобретенного иммунодефицита — СПИД. По словам Джона Шварцберга, клинического профессора инфекционных заболеваний и вакцинологии Калифорнийского университета в Беркли, вакцины против COVID-19 не содержат ВИЧ. «В вакцинах против COVID нет ничего, что содержало бы ВИЧ или повышало восприимчивость организма к заражению ВИЧ», – утверждает д-р Моника Ганди, заместитель начальника отдела ВИЧ, инфекционных заболеваний и глобальной медицины Медицинской школы Сан-Франциско Калифорнийского университета;

5) Масс-спектрометрия вакцин Файзера и Модерны показала, что они содержат вещество под названием люцефераза: в составе вакцин от COVID-19 компаний Pfizer и Moderna люциферазы не содержится. Чтобы в этом убедиться, достаточно ознакомиться с составом вакцин, который находится в открытом доступе;

6) Клинтон сказала, что следующая пандемия поразит ваших детей, Билл Гейтс также предупреждает, что следующая пандемия нацелена на детей: ни Хиллари, ни Челси Клинтон, ни Билл Гейтс ничего, что им приписывают авторы видео, не заявляли.

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