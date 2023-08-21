3) Уже в 2001 году мы обнаружили, что смертность по разным причинам увеличилась на 1000 процентов, но сейчас министерство обороны подтасовало все цифры: увеличение смертности на 1000% кажется необычайно высоким. Такое количество умерших военнослужащих не удалось бы сохранить в тайне от общественности и средств массовой информации. С настоящими данными о количестве умерших военнослужащих армии США можно ознакомиться здесь . Вкратце – в 2020 году из-за болезней умерло 190 военнослужащих, в 2021–235 военнослужащих армии США. Для сравнения в годы до пандемии, например, в 2017 и 2018 годах из-за болезней скончалось 171 и 174 военнослужащих;

4) У военнослужащих, которые были вакцинированы, может появиться приобретенный иммунодефицит (ВИЧ). С начала вакцинации военные начали болеть аутоиммунными болезнями: нет доказательств связи между вакцинацией от COVID-19 и развитием ВИЧ, а также аутоиммунных заболеваний. ВИЧ – это вирус, который атакует иммунную систему организма. Если его не лечить, это может привести к синдрому приобретенного иммунодефицита — СПИД. По словам Джона Шварцберга, клинического профессора инфекционных заболеваний и вакцинологии Калифорнийского университета в Беркли, вакцины против COVID-19 не содержат ВИЧ. «В вакцинах против COVID нет ничего, что содержало бы ВИЧ или повышало восприимчивость организма к заражению ВИЧ», – утверждает д-р Моника Ганди, заместитель начальника отдела ВИЧ, инфекционных заболеваний и глобальной медицины Медицинской школы Сан-Франциско Калифорнийского университета;