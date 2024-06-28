Правда, что „глобалисты применяют климатическое оружие, чтобы уничтожить урожай и вызвать голод“?

1) „Начиная с нынешнего 2024 года, глобалисты интенсивно применят климатическое оружие. Везде, и не только в России, но и в Казахстане, Китае, Бразилии были наводнения. Плюс – массовые заморозки в начале мая. Все это делают глобалисты, чтобы уничтожить урожай и создать искусственный голод“.

2) „Четыре всадника Апокалипсиса, четыре периода по два с половиной года. Чума, первый всадник с 2020 по 2022 – это время пандемии коронавируса. Война, второй всадник с 2022 до 2025 – это время войны в Европе и Азии, России против Украины, Китая против Тайваня. Голод – третий всадник, с 2025 и по 2027 – будет голод, после войны. Смерть – четвертый всадник, с 2027 и до 2030 года на Земле будет царить смерть из-за голода и массовой вакцинации“.