Правда, что “глобалисты под видом борьбы с глобальным потеплением придумали план заслонить от людей солнце“?

1) „Глобалисты хотят заслонить солнце с целью сокращения населения, лишения людей тепла, солнечной энергии, настроения и изменения климата“: это утверждение является необоснованной теорией заговора и не имеет научных подтверждений. Нет никаких данных и фактов, которые каким-либо образом могли подтвердить или засвидетельствовать, что существует план „глобалистов“, либо сами „глобалисты“ (это, чтобы вы знали, очередная конспирологическая теория – ссылка для любознательных здесь ) делают все возможное, чтобы заслонить солнце и лишить людей тепла, солнечной энергии, хорошего настроения и добиться изменения климата;

2) „Билл Гейтс финансирует проект по борьбе с глобальным потеплением, нацеленный на то, чтобы заслонить Солнце“: Билл Гейтс действительно находился среди инвесторов, которые финансировали проект SCoPEx (Stratospheric Controlled Perturbation Experiment), изучающий возможность распыления частиц в стратосфере для отражения солнечного света с целью уменьшения глобального потепления. В 2010 году Билл Гейтс, выступая на TED, отметил, что человечество не должно оказаться в положении, когда глобальное потепление станет настолько сильным, что геоинженерию придется воспринимать всерьез, а у человечества будут отсутствовать исследования, чтобы полностью понять механику этого решения. Целью исследований SCoPEx (проект остановлен в марте 2024 года, узнать, почему, можно здесь) являлась не попытка „заслонить Солнце“, а смягчение последствий глобального потепления. Более того, эксперимент, который намеревались произвести исследователи в рамках проекта SCoPEx, никоим образом не мог бы вызвать серьезных изменений климата. План экспериментов в Гарварде состоял в запуске высотного воздушного шара, оснащенного пропеллерами и датчиками, который мог бы выпустить два килограмма нетоксичной пыли высоко над планетой. Затем он развернулся бы и пролетел через шлейф, чтобы измерить, насколько широко рассеиваются частицы, сколько солнечного света они отражают и другие переменные. С подробным разбором фейка о том, действительно ли Билл Гейтс финансирует усилия по блокированию Солнца, можно ознакомиться у наших коллег из издания Snopes;