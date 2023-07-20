20 июля 2023 г. 09:21

Правда, "что глава литовского парламента упрекала бога за помощь России"?

 
ru.DELFI.lt
Viktorija Čmilytė-Nielsen
Viktorija Čmilytė-Nielsen
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas
Пользователи социальных сетей обсуждают видеофрагмент передачи "Международная пилорама", в котором российский пропагандист Тигран Кеосаян утверждает, что Чмилите-Нильсен, спикер литовского парламента, "критиковала бога" за поддержку Российской Федерации, и делится им же самим выдуманными псевдоисторическими фактами. Мы выяснили, что речь Чмилите-Нильсен российские пропагандисты перевели превратно. На самом деле спикер говорила иное.

Тезисы

* "В Вильнюсе слово Божье распространялось любовью, поэтому совершенно неприемлемо для нас, жителей города и потомков Великого Княжества Литовского, когда бог покрывает империалистические устремление кремлевского режима".

* "Во времена Великого Княжества Литовского предков Чмилите-Нильсен и остальных литовцев в города не пускали, чтобы они своим внешним видом и запахом не мешали немецким рыцарям отдыхать".

Вердикт

Тигран Кеосаян приводит и затем доказывает им же выдуманные псевдоисторические факты: как и о истории Великого Княжества Литовского, так и о истории Второй мировой войны. Не соответствует истине и информация о том, что Чмилите-Нильсен, спикер литовского парламента "критиковала бога" за поддержку Российской Федерации. Наш вердикт – фейк.

Комментарий Детектор лжи

С оригинальным текстом речи, которую произнесла Чмилите-Нильсен, спикер литовского парламента, можно ознакомиться здесь. На самом деле фрагмент речи Чмилите-Нильсен, которую она произнесла во время визита в страну патриарха Константинопольского Варфоломея, звучит следующим образом: «В Вильнюсе слово Божье распространялось любовью, а не мечом. Поэтому для нас, жителей Вильнюса и потомков Великого княжества Литовского, абсолютно неприемлемо, когда кремлевский режим свои империалистические устремления прикрывает Богом».

Достаточно сравнить текст речи Чмилите-Нильсен в оригинале, доступный на сайте литовского Сейма, и фрагмент, над которым поработали российские СМИ, чтобы выяснить — последние занимаются манипуляциями.

Речь Тиграна Кеосаяна о предках литовцев и немецких рыцарях демонстрирует невежество российского журналиста и пропагандиста. Великое княжество Литовское боролось с Тевтонским орденом, города ВКЛ, которые населяли представители разных народов, тевтонским рыцарям никогда не принадлежали. Более того, литовцы вместе с поляками разбили в решающем сражении на полях Грюнвальда войска Тевтонского ордена. С подробной историей Великого княжества Литовского можно ознакомиться здесь и здесь.

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