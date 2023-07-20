Правда, "что глава литовского парламента упрекала бога за помощь России"?

Тезисы

* "В Вильнюсе слово Божье распространялось любовью, поэтому совершенно неприемлемо для нас, жителей города и потомков Великого Княжества Литовского, когда бог покрывает империалистические устремление кремлевского режима".

* "Во времена Великого Княжества Литовского предков Чмилите-Нильсен и остальных литовцев в города не пускали, чтобы они своим внешним видом и запахом не мешали немецким рыцарям отдыхать".

Вердикт

Тигран Кеосаян приводит и затем доказывает им же выдуманные псевдоисторические факты: как и о истории Великого Княжества Литовского, так и о истории Второй мировой войны. Не соответствует истине и информация о том, что Чмилите-Нильсен, спикер литовского парламента "критиковала бога" за поддержку Российской Федерации. Наш вердикт – фейк.

Комментарий Детектор лжи