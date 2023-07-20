Правда, "что глава литовского парламента упрекала бога за помощь России"?

Тезисы
* "В Вильнюсе слово Божье распространялось любовью, поэтому совершенно неприемлемо для нас, жителей города и потомков Великого Княжества Литовского, когда бог покрывает империалистические устремление кремлевского режима".
* "Во времена Великого Княжества Литовского предков Чмилите-Нильсен и остальных литовцев в города не пускали, чтобы они своим внешним видом и запахом не мешали немецким рыцарям отдыхать".
Вердикт
Тигран Кеосаян приводит и затем доказывает им же выдуманные псевдоисторические факты: как и о истории Великого Княжества Литовского, так и о истории Второй мировой войны. Не соответствует истине и информация о том, что Чмилите-Нильсен, спикер литовского парламента "критиковала бога" за поддержку Российской Федерации. Наш вердикт – фейк.
Комментарий Детектор лжи
С оригинальным текстом речи, которую произнесла Чмилите-Нильсен, спикер литовского парламента, можно ознакомиться здесь. На самом деле фрагмент речи Чмилите-Нильсен, которую она произнесла во время визита в страну патриарха Константинопольского Варфоломея, звучит следующим образом: «В Вильнюсе слово Божье распространялось любовью, а не мечом. Поэтому для нас, жителей Вильнюса и потомков Великого княжества Литовского, абсолютно неприемлемо, когда кремлевский режим свои империалистические устремления прикрывает Богом».
Достаточно сравнить текст речи Чмилите-Нильсен в оригинале, доступный на сайте литовского Сейма, и фрагмент, над которым поработали российские СМИ, чтобы выяснить — последние занимаются манипуляциями.
Речь Тиграна Кеосаяна о предках литовцев и немецких рыцарях демонстрирует невежество российского журналиста и пропагандиста. Великое княжество Литовское боролось с Тевтонским орденом, города ВКЛ, которые населяли представители разных народов, тевтонским рыцарям никогда не принадлежали. Более того, литовцы вместе с поляками разбили в решающем сражении на полях Грюнвальда войска Тевтонского ордена. С подробной историей Великого княжества Литовского можно ознакомиться здесь и здесь.
- Источники
- Речь Чмилите-Нильсен, спикер литовского парламента – оригинальная стенограмма на сайте Сейма
- Глава парламента: украинцы не могут молиться в церкви, которую возглавляет поддерживающий войну Кирилл
- Великое княжество Литовская – история
- Сражение при Грюнвальде – разгром войска крестоносцев литовскими и польскими войсками