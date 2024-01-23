Правда, что "фтор, который входит в состав пасты для зубов – страшный нейротоксин"?

Тезисы
“Фторид, который входит в состав зубной пасты токсичное, опасное для детей и взрослых вещество, а поэтому зубная паста ядовита и не предотвращает кариес”.
Вердикт
При правильном использовании фторсодержащих зубных паст риск для здоровья минимален, и они могут быть эффективным средством для предотвращения кариеса. Важно соблюдать рекомендации по использованию фтора и консультироваться со специалистами при выборе зубной пасты, особенно для детей. Также важно учитывать особенности каждого человека при выборе соответствующей зубной пасты. Данных о том, что избыток фтора в организме может появиться в результате использования зубной пасты, нет. Отметим, что без особого труда можно приобрести средства для чистки зубов, в которых фтор не содержится. Наш вердикт – информация озвученная в видеоролике является фейком и манипуляцией.
Комментарий Детектор лжи
Фтор – это химический элемент, который является самым активным неметаллом и сильнейшим окислителем. Фтор применяется в промышленности, ракетной технике и медицине. Также фтор можно найти в таких препаратах, как фторотан, флуоксетин, галоперидол и другие. В составе зубных паст чистого фтора нет, в них добавляют фториды натрия и олова, монофторфосфат натрия, аминофторид и иные соединения, для профилактики кариеса, отбеливания и укрепления зубной эмали.
Фторид чрезвычайно эффективен для защиты зубной эмали от разрушения. Фторирование воды в сообществах, где фторид не имеет естественного высокого уровня, является безопасной и эффективной мерой общественного здравоохранения. Вода с содержанием фтора примерно в одну миллионную долю защищает от кариеса, не вызывая пятнистости зубов, которая может возникнуть при более высоких уровнях (о том какие добавки используются для фторирования воды можно узнать здесь). В районах, где нет фторированной воды, детям рекомендуются добавки с фтором. Европейские страны в основном отказались от фторирования воды.
Научный комитет по рискам для здоровья и окружающей среды Европейской Комиссии в 2011 году подготовил рапорт, в котором утверждает, что:
1) О возникновении эндемического скелетного флюороза среди населения ЕС не сообщалось;
2) Не существует достаточных доказательств связи между содержанием фтора в питьевой воде и развитием остеосаркомы;
3) Потребление фтора из питьевой воды на уровне, характерном для стран ЕС, не влияет на нейро развитие детей и уровень IQ;
4) Исследования на людях не свидетельствуют о неблагоприятном воздействии на щитовидную железу при реальном воздействии фтора на человека;
5) Нет новых данных, полученных в результате исследований на людях, указывающих на то, что фтор в питьевой воде влияет на репродуктивную способность мужчин и женщин;
6) У детей существует очень тонкая граница между положительным эффектом от применения фтора для профилактики кариеса и неблагоприятными последствиями флюороза зубов;
7) Воздействие на организмы, обитающие в окружающей среде, той концентрацией фторида, которая используется для фторирования питьевой воды, не приводит к неприемлемым рискам для окружающей среды.
________________
Польза фторидов для профилактики кариеса является подтвержденной. Также есть данные, что фториды могут уменьшать количество зубного налета, уменьшать кровотечение, отек десен при легкой форме заболевания десен и увеличивать плотность костей и тем самым укреплять их, однако ученые отмечают, что следует важно учитывать индивидуальные особенности каждого человека при выборе зубной пасты.
- Источники
- Где применяется фтор
- Зубные пасты с фтором различной концентрации для профилактики кариеса
- Фторид – применение, побочные эффекты
- Более 75 лет общественного фторирования воды
- Добавки для фторирования воды
- Фторирование в Европе
- Критический обзор всех новых данных об опасности, влиянии на здоровье и воздействии на человека фторида и фторирующих веществ, воздействия и воздействия фтора и фторирующих веществ