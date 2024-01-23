Правда, что "фтор, который входит в состав пасты для зубов – страшный нейротоксин"?

 
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ФОТО: Shutterstock nuotr.
Дискуссии в социальных сетях вызвал видеоролик, в котором говорится о том, что фторид, который входит в состав ряда средств для чистки зубов, токсичен и не предотвращает кариес. Объясняем, что информация в видеоролике – очередной миф, придуманный сторонниками конспирологических теорий, а польза фторидов для профилактики кариеса является научно подтвержденной.

Тезисы


Фторид, который входит в состав зубной пасты токсичное, опасное для детей и взрослых вещество, а поэтому зубная паста ядовита и не предотвращает кариес”.

Вердикт


При правильном использовании фторсодержащих зубных паст риск для здоровья минимален, и они могут быть эффективным средством для предотвращения кариеса. Важно соблюдать рекомендации по использованию фтора и консультироваться со специалистами при выборе зубной пасты, особенно для детей. Также важно учитывать особенности каждого человека при выборе соответствующей зубной пасты. Данных о том, что избыток фтора в организме может появиться в результате использования зубной пасты, нет. Отметим, что без особого труда можно приобрести средства для чистки зубов, в которых фтор не содержится. Наш вердикт – информация озвученная в видеоролике является фейком и манипуляцией.

Комментарий Детектор лжи


Фтор – это химический элемент, который является самым активным неметаллом и сильнейшим окислителем. Фтор применяется в промышленности, ракетной технике и медицине. Также фтор можно найти в таких препаратах, как фторотан, флуоксетин, галоперидол и другие. В составе зубных паст чистого фтора нет, в них добавляют фториды натрия и олова, монофторфосфат натрия, аминофторид и иные соединения, для профилактики кариеса, отбеливания и укрепления зубной эмали.
Скриншот из социальных сетей

Фторид чрезвычайно эффективен для защиты зубной эмали от разрушения. Фторирование воды в сообществах, где фторид не имеет естественного высокого уровня, является безопасной и эффективной мерой общественного здравоохранения. Вода с содержанием фтора примерно в одну миллионную долю защищает от кариеса, не вызывая пятнистости зубов, которая может возникнуть при более высоких уровнях (о том какие добавки используются для фторирования воды можно узнать здесь). В районах, где нет фторированной воды, детям рекомендуются добавки с фтором. Европейские страны в основном отказались от фторирования воды.

Научный комитет по рискам для здоровья и окружающей среды Европейской Комиссии в 2011 году подготовил рапорт, в котором утверждает, что:

1) О возникновении эндемического скелетного флюороза среди населения ЕС не сообщалось;

2) Не существует достаточных доказательств связи между содержанием фтора в питьевой воде и развитием остеосаркомы;

3) Потребление фтора из питьевой воды на уровне, характерном для стран ЕС, не влияет на нейро развитие детей и уровень IQ;

4) Исследования на людях не свидетельствуют о неблагоприятном воздействии на щитовидную железу при реальном воздействии фтора на человека;

5) Нет новых данных, полученных в результате исследований на людях, указывающих на то, что фтор в питьевой воде влияет на репродуктивную способность мужчин и женщин;

6) У детей существует очень тонкая граница между положительным эффектом от применения фтора для профилактики кариеса и неблагоприятными последствиями флюороза зубов;

7) Воздействие на организмы, обитающие в окружающей среде, той концентрацией фторида, которая используется для фторирования питьевой воды, не приводит к неприемлемым рискам для окружающей среды.
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Польза фторидов для профилактики кариеса является подтвержденной. Также есть данные, что фториды могут уменьшать количество зубного налета, уменьшать кровотечение, отек десен при легкой форме заболевания десен и увеличивать плотность костей и тем самым укреплять их, однако ученые отмечают, что следует важно учитывать индивидуальные особенности каждого человека при выборе зубной пасты.

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