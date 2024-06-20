Правда, что "фтор добавляют в воду, чтобы навредить шишковидной железе"?

Teiginiai
“Зачем наши контролеры так старательно работают над подавлением функциональности нашей шишковидной железы? Ведь фтор, а, точнее, содиум флорид (фторид натрия), который они добавляют в зубную пасту, в том числе и детскую, в питьевую воду, помимо прочих разрушений в нашем теле, кальцинирует, то есть превращает в известь шишковидную железу. Фторирование воды якобы требуется для предотвращения кариеса, но мы хорошо знаем, как контролеры любят заботиться о нашем здоровье. Шишковидная железа связана с творческим мышлением, воображением, нашими способностями, в том числе возможностью видеть за пределами времени и пространства. Она отвечает за выработку мелатонина и серотонина, гормонов, регулирующих циклы сна и бодрствования. И если ваша шишковидная железа теряет работоспособность, то это благодаря тому же кальцинированию“, - сообщают создатели видеоролика.
Verdiktas
Шишковидная железа важна для регуляции сна и выработки некоторых гормонов, а фторид натрия добавляется в воду и зубную пасту для профилактики кариеса, и считается безопасным при соблюдении норм. Кальцификация шишковидной железы может происходить по разным причинам, и связь с фтором требует дальнейших исследований. Утверждения о связи шишковидной железы с творческим мышлением и „видением за пределами времени и пространства“ не имеют научного подтверждения. В целом, видеоролик является ничем иным, как солянкой из нескольких довольно абсурдных конспирологических теорий.
Melo detektoriaus komentaras
Шишковидная железа (эпифиз) действительно важна для регулирования циклов сна и бодрствования, так как она отвечает за выработку гормона мелатонина. Мелатонин регулирует циркадные ритмы, помогая организму адаптироваться к смене дня и ночи. Также шишковидная железа производит серотонин, который влияет на настроение и общую психическую стабильность;
Фторид натрия (NaF) добавляется в зубные пасты и питьевую воду для профилактики кариеса. Согласно данным (ВОЗ), фторирование воды считается эффективным и безопасным методом предотвращения кариеса при соблюдении рекомендуемых концентраций, Этого же мнения придерживаются и другие авторитетные организации – такие, как, например, Национальный институт стоматологических и черепно-лицевых исследований, Национальный совет здравоохранения и медицинских исследований (NHMRC) Австралии, Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC), Американское онкологическое общество. С разоблачением мифов о фторировании воды можно ознакомиться, например, здесь. А здесь можно прочитать, какие мифы о фторировании воды используются для того, чтобы запугивать и терроризировать пользователей социальных сетей;
Кальцификация шишковидной железы – это естественный процесс накопления кальция в железе, который происходит с возрастом. И который действительно может негативно сказаться на функциональности эпифиза;Связь между шишковидной железой и творческим мышлением или „видением за пределами времени и пространства“ не имеет научного обоснования. Эти идеи больше относятся к области псевдонауки и эзотерики, нежели к проверенным научным фактам.
Источники
Кальцификация шишковидной железы, выработка мелатонина, старение, связанные с этим последствия для здоровья и омоложение шишковидной железы
Национальный институт стоматологических и черепно-лицевых исследований (NICDR) – фторирование воды
Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) – фторирование воды
Американское онкологическое общество – фторирование воды и риск онкологических заболеваний
Распространенность кальцификации шишковидной железы: систематический обзор и мета-анализ