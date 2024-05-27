Правда, что французы "на параде в Марселе случайно "перепутали" цвета флага - и в небе появился российский триколор"?

Teiginiai
“Элитная французская пилотажная группа на параде в Марселе случайно „перепутала” цвета флага местами. И в небе появился российский триколор”.
Verdiktas
8 мая, в ходе торжественных мероприятий по случаю прибытия олимпийского огня в Марсель, в небе над французским городом прошло авиационное шоу. Российские СМИ и пророссийские блоггеры в социальных сетях распространили информацию о том, что “элитная французская пилотажная группа на параде в Марселе случайно „перепутала” цвета флага местами, и в небе появился российский триколор”. Это неправда и дезинформация. Достаточно посмотреть прямую трансляцию Международного Олимпийского Комитета, чтобы убедиться: французские пилоты не ошиблись и выпустили цветной дым в цветах флага Франции, а не России. Наш вердикт – российские СМИ сознательно соврали и дезинформировали своих читателей и зрителей.
Melo detektoriaus komentaras
На своей странице в социальной сети X (Твиттер – ред.) пилоты группы Военно-воздушных сил Франции Patrouille de France разместили видеоролик, который подтверждает, что самолеты выпустил цветной дым в цветах триколора Франции, а не России. То, что российские средства массовой информации распространили дезинформацию, подтверждают репортажи, которые по случаю прибытия олимпийского огня в Марсель подготовили как международные, так и французские издания.
- Источники
- Официальный канал Международного Олимпийского Комитета в социальной сети YouTube – трансляция прибытия олимпийского огня в Марсель
- Patrouille de France – официальная страница в социальной сети X (Твиттер)
- RFI – Олимпийский огонь прибыл в Марсель
- France24 – Олимпийский огонь прибывает в порт Марселя, отмечая веху на пути к Играм в Париже
- Le Monde – репортаж о прибытии Олимпийского огня в порт Марселя