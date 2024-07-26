2024.07.26 16:17

Правда, что „Фидель Кастро говорил: „Следующая война в Европе будет между Россией и фашизмом, только фашизм будет называться демократией“?

 
ru.DELFI.lt
Fidelis Kastro
Fidelis Kastro
ФОТО: Rob Crandall | Shutterstock

Фидель Кастро говорил, что следующая война в Европе будет между Россией и фашизмом, только фашизм будет называться демократией“, - сообщаю авторы видеоклипа, который появился в социальных сетях. Мы решили выяснить, действительно ли Фидель Кастро когда-либо говорил эти слова.

Teiginiai

Фидель Кастро говорил, что следующая война в Европе будет между Россией и фашизмом, только фашизм будет называться демократией (архивная копия здесь).

Verdiktas

Фраза „следующая война в Европе будет между Россией и фашизмом, только фашизм будет называться демократией“ Фиделю Кастро не принадлежит. Наш вердикт – манипуляция и фейк.

Melo detektoriaus komentaras

Приписываемую Фиделю Кастро цитату „следующая война в Европе будет между Россией и фашизмом, только фашизм будет называться демократией“, скорее всего, выдумал Макс Лесник Менендес. Кубинский журналист живет в Соединенных Штатах Америки, как минимум, с начала 1960-х годов. Однако, что интересно, Менендес впервые привел эту цитату Фиделя Кастро четвертого июля 2022 года, через несколько месяцев после нападения Российской Федерации на Украину. Менендес утверждает, что лидер Кубинской революции лично сказал ему эти слова в 1992 году. Ни в каких других источниках эта цитата Фиделя Кастро не фигурирует.

Скриншот из социальных сетей

Центр информации о Латинской Америке, который содержит базу данных речей, выступлений и статей Фиделя Кастро (в том числе и за 1992 год), не подтверждает, что кубинский лидер когда-либо говорил то, что ему приписывает Макс Лесник Менендес. Соответствующая цитата отсутствует и на сайте fidelcastro.cu, где содержится его биография, а также заявления и выступления Кастро. Эту цитату в том числе невозможно найти на сайте цитат, где собраны 138 самых известных высказываний Кастро.

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