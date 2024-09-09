Правда, что „есть сок, который может убивать рак“?

Teiginiai
Есть сок, который может убивает рак.
Verdiktas
Во-первых, такого лекарственного сока, который бы эффективно уничтожал рак, лечил гастрит, сахарный диабет, печень и сердце, не существует. Во-вторых, мы выяснили, что в одной из групп в социальной сети Мета (Facebook – ред.) сообщение о чудо-соке (которым оказался картофельный сок) от всех хворей было отредактировано. Изначально это было сообщение (некролог) о гибели в боях с российской армией Сергея Филоненко, военнослужащего ВСУ, которое автор сообщения впоследствии отредактировал и подменил сообщением о картофельном соке. Наш вердикт: сообщение в соцсетях о лечебном соке – манипуляция и фейк.
Melo detektoriaus komentaras
Как мы уже вспоминали, первоначально в сообщении говорилось о гибели Сергея Филоненко, военнослужащего ВСУ, которое автор сообщения впоследствии отредактировал и подменил сообщением о картофельном соке.
О том, что сообщение редактировалось через час после публикации (пост опубликован 5 сентября в 20.42, отредактирован в 21.22), можно узнать из описания сообщения: „На фронті загинув наш воїн Сергій Філоненко, позивний Філ. Він не дожив 2 днів до свого 28-річчя. Вічна та світла пам’ять“.
Хотя у картофельного сока есть ряд полезных свойств (сырой картофель – источник витамина С, железа, рибофлавина, калия и углеводов.), научные доказательства, которые могли бы подтвердить, что сок картофеля способен излечить рак или остановить развитие онкологических заболеваний – отсутствуют. Лечение рака осуществляется с помощью хирургии, химиотерапии, радиотерапии и других медицинских методов. Подходы к лечению могут варьироваться в зависимости от типа рака, стадии заболевания и индивидуальных особенностей пациента. С информацией о лечении рака можно также ознакомиться на сайте литовского Национального института рака. Узнать о причинах и факторах, которые влияют на возникновение онкологических заболеваний, можно здесь.
Источники
Эффективность и переносимость картофельного сока у пациентов с диспепсией: пилотное исследование
Методы лечения онкологических заболеваний и их побочные эффекты