О том, что сообщение редактировалось через час после публикации (пост опубликован 5 сентября в 20.42, отредактирован в 21.22), можно узнать из описания сообщения: „На фронті загинув наш воїн Сергій Філоненко, позивний Філ. Він не дожив 2 днів до свого 28-річчя. Вічна та світла пам’ять“.

Хотя у картофельного сока есть ряд полезных свойств (сырой картофель – источник витамина С, железа, рибофлавина, калия и углеводов.), научные доказательства, которые могли бы подтвердить, что сок картофеля способен излечить рак или остановить развитие онкологических заболеваний – отсутствуют. Лечение рака осуществляется с помощью хирургии, химиотерапии, радиотерапии и других медицинских методов. Подходы к лечению могут варьироваться в зависимости от типа рака, стадии заболевания и индивидуальных особенностей пациента. С информацией о лечении рака можно также ознакомиться на сайте литовского Национального института рака. Узнать о причинах и факторах, которые влияют на возникновение онкологических заболеваний, можно здесь.