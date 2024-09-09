2024.09.09 16:43

Правда, что „есть сок, который может убивать рак“?

 
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
ФОТО: National Cancer Institute Victoria Aleksandrova | Delfi koliažas (Unsplash nuotr.)

„Есть сок, который может убивать рак,“ – рассказывает видеоклип, который появился в социальных сетях. Мы решили выяснить, существует ли такой сок в действительности. И вот что мы узнали.

Teiginiai

Есть сок, который может убивает рак.

Verdiktas

Во-первых, такого лекарственного сока, который бы эффективно уничтожал рак, лечил гастрит, сахарный диабет, печень и сердце, не существует. Во-вторых, мы выяснили, что в одной из групп в социальной сети Мета (Facebook – ред.) сообщение о чудо-соке (которым оказался картофельный сок) от всех хворей было отредактировано. Изначально это было сообщение (некролог) о гибели в боях с российской армией Сергея Филоненко, военнослужащего ВСУ, которое автор сообщения впоследствии отредактировал и подменил сообщением о картофельном соке. Наш вердикт: сообщение в соцсетях о лечебном соке – манипуляция и фейк.

Melo detektoriaus komentaras

Как мы уже вспоминали, первоначально в сообщении говорилось о гибели Сергея Филоненко, военнослужащего ВСУ, которое автор сообщения впоследствии отредактировал и подменил сообщением о картофельном соке.

Скриншот из социальных сетей

О том, что сообщение редактировалось через час после публикации (пост опубликован 5 сентября в 20.42, отредактирован в 21.22), можно узнать из описания сообщения: „На фронті загинув наш воїн Сергій Філоненко, позивний Філ. Він не дожив 2 днів до свого 28-річчя. Вічна та світла пам’ять“.

Скриншот из социальных сетей

Скриншот из социальных сетей

Хотя у картофельного сока есть ряд полезных свойств (сырой картофель – источник витамина С, железа, рибофлавина, калия и углеводов.), научные доказательства, которые могли бы подтвердить, что сок картофеля способен излечить рак или остановить развитие онкологических заболеваний – отсутствуют. Лечение рака осуществляется с помощью хирургии, химиотерапии, радиотерапии и других медицинских методов. Подходы к лечению могут варьироваться в зависимости от типа рака, стадии заболевания и индивидуальных особенностей пациента. С информацией о лечении рака можно также ознакомиться на сайте литовского Национального института рака. Узнать о причинах и факторах, которые влияют на возникновение онкологических заболеваний, можно здесь.

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