Правда, что "есть реальная история, которая рассказывает, как женщина забеременела от животного"?

Сказанное в видео не соответствует научным фактам и является вымыслом. История о шестнадцатилетней девушке, якобы забеременевшей от жеребца и родившей кентавра, относится к области мифов и легенд. Короче говоря – выдумка. Наш вердикт – фейк и отсутствует контекст, благодаря которому зрители могли бы понять, что им показывают фантастическую историю.

в биологии межвидовое скрещивание возможно только между видами, которые имеют близкое генетическое родство. Примером могут служить лошади и ослы, которые могут произвести гибридов — мулов, лигры – гибриды между самкой тигра и самцом льва. Лигры могут быть очень крупными и обладать чертами обоих родительских видов. Еще одним примером межвидового скрещивания являются гролары , то есть гибриды между полярным медведем и гризли. Эти гибриды были впервые задокументированы в 2006 году и представляют собой пример естественной гибридизации, вызванной изменениями окружающей среды. Однако даже такие случаи часто сопровождаются бесплодием гибридов из-за генетических несовместимостей;