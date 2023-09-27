Правда, что "если хотите омолодить организм и остановить седение волос, то вращайтесь против часовой стрелки"?

Тезисы
«Слово «медицина» в русском языке состоит из слов «меди» и «цинк». Вращение каждый день против часовой стрелки поможет омолодить организм и избавиться от седых волос. Вращение против часовой стрелки усиливает обмен меди в организме. Если вращаться по часовой стрелке, то происходит более быстрое старение организма».
Вердикт
Видеоклип содержит ряд курьезных антинаучных заявлений. Наш вердикт – неправда.
Комментарий Детектор лжи
Слово «медицина» не имеет ничего общего с цинком. Медицина происходит от лат. medicina, от словосочетания ars medicina — «лечебное искусство, искусство исцеления». Слово имеет тот же корень, что и глагол medicus, mеdеоr — «лечу, пользую, исцеляю», не от слов «меди» и «цинк». На то, что у людей появляются седые волосы, влияет ряд факторов, таких как:
- Генетическая предрасположенность.
- Нарушения со стороны эндокринной системы.
- Нехватка витаминов группы B.
- Аутоиммунные заболевания.
- Изменения в гормональном фоне при беременности.
- Хронический стресс.
- Внезапный шок.
- Плохая экология и недостаточный уход за волосами.
- Возраст.
Вращение ни по часовой стрелке, ни против часовой стрелки никак не влияет на обмен меди в организме и поседение волос. Это псевдомедицинская теория, которая не имеет под собой абсолютно никакого научного обоснования.
Если причиной поседение волос является генетика или старение, то предотвратить или обратить вспять этот процесс невозможно. Однако лечение седых волос может вернуть пигментацию, если потеря цвета вызвана медицинским состоянием. Если причиной преждевременного появления белых волос является недостаток витаминов, то правильная диета может обратить проблему вспять или остановить ее усугубление. Однако новейшие научные исследование указывают на то, что возможно установить механизм поседения волос. Ученые считают, что благодаря этому получится открыть потенциальный способ обратить вспять или предотвратить появление седых волос.