Правда, что "если хотите омолодить организм и остановить седение волос, то вращайтесь против часовой стрелки"?

Если причиной поседение волос является генетика или старение, то предотвратить или обратить вспять этот процесс невозможно. Однако лечение седых волос может вернуть пигментацию, если потеря цвета вызвана медицинским состоянием. Если причиной преждевременного появления белых волос является недостаток витаминов, то правильная диета может обратить проблему вспять или остановить ее усугубление. Однако новейшие научные исследование указывают на то, что возможно установить механизм поседения волос. Ученые считают, что благодаря этому получится открыть потенциальный способ обратить вспять или предотвратить появление седых волос.