Правда, что "еще в 1995 году Пьер Жильбер предупреждал, что при помощи вакцин глобалисты превратят людей в зомби"?

Teiginiai
„В 1995 году профессор теологии Пьер Жильбер предупредил: планируется сократить население Земли до количества от пятисот миллионов до одного миллиарда человек. По плану сатанинского всемирного правительства население нашей планеты должно сократиться минимум на половину. Люди потеряют свободу. Одним из средств, чтобы этого добиться, будут насильственные аборты, такие, как в Китае. Другим способом будет искусственно созданный голод — об этом говорится в Библии. Несомненно, планируется биологическое уничтожение человечества. Разработаны технологии, при помощи которых можно вызвать бури, ураганы и торнадо. Глобалисты желают уничтожить общество, чтобы построить новый миропорядок. Людям будут вводить под видом вакцин препараты, которые вызовут болезни. Этого добьются при помощи законов, которые сделают вакцинирование обязательным, а благодаря вакцинам можно будет контролировать людей. Эти вакцины содержат все, что требуется для контроля человечества. В их состав будут входить жидкие кристаллы, которые затем появятся в клетках головного мозга и будут выполнять функцию микроприемников электромагнитных волн с низкой частотой. При помощи таких волн можно будет нарушить процессы в человеческом мозгу, что превратит людей в зомби. И не думайте, что это только теория, это уже было в Руанде”.
Verdiktas
Все, о чем в видеоролике говорит Пьер Жильбер, одна большая псевдонаучная конспирологическая теория, в которой смешалось всё: и вакцины, и их компоненты, и несуществующее мировое правительство, и теория золотого миллиарда, и сокращения населения Земли. Наш вердикт – фейк и неправда.
Melo detektoriaus komentaras
Пьер Жильбер в строгом смысле этого слова ученым не является, он натуропат и хиропрактик, около пятнадцати лет занимался исследованием НЛО. С биографией Жильбера можно ознакомиться здесь. Подробнее о том, как понять, что нам вместо правды транслируют конспирологическую теорию, можно прочитать здесь.
1) Сокращение населения Земли до 500 миллионов – 1 миллиарда человек (теория золотого миллиарда): нет никаких достоверных доказательств или официальных планов о намерении кого-либо сократить население Земли до такого числа;
2) Использование насильственных абортов, искусственного голода и биологического уничтожения: эти утверждения также являются частью теорий заговора и не подкреплены фактическими данными. Например, хотя в Китае действительно была политика одного ребенка, которая включала строгие меры контроля над рождаемостью, она была официально ослаблена и изменена в последние годы;
3) Геноцид в Руанде случился в 1994 году, но не из-за „зомбирования” или „чипирования”, а из-за политического кризиса, нерешенных этнических проблем и гражданской войны;
4) Технологии для вызова природных катастроф: на текущий момент не существует технологий, которые могли бы контролировать или вызывать природные катастрофы, такие, как ураганы или торнадо на уровне, о котором говорит Жильбер. Сторонники конспирологических теории утверждают, что погодой можно управлять при помощи американского проекта HAARP или российского „Сура”. Но на самом деле что американский проект, что российский, не обладают возможностями повлиять на погоду и вызвать ураганы, бури и торнадо;
5) Вакцины, содержащие жидкие кристаллы для контроля над человечеством: это утверждение не соответствует научным данным. Также нам бы хотелось обратить внимание читателей, что жидкие кристаллы не могут быть приемниками электромагнитных волн, а электромагнитные волны не могут использоваться для “порабощения человечества”. Вакцины разрабатываются для предотвращения болезней, и все составляющие вакцин проходят строгие научные испытания на безопасность и эффективность. Идея о том, что вакцины могут содержать жидкие кристаллы, графен, либо иные компоненты для контроля или манипуляции сознанием людей, не имеет под собой научной основы, проще говоря — это страшилка, чтобы сыграть на незнании и предрассудках о вакцинах.
- Источники
- Пьер Жильбер – биография
- Идентификация теорий заговора
- Теория золотого миллиарда
- Китай – политика одного ребенка
- Фейк: Англосаксы намерены сократить население России на 100 миллионов человек
- Жидкие кристаллы – что это такое
- Руанда – история геноцида
- Электромагнитные волны – что это такое
- HAARP – программа исследования ионосферного рассеяния высокочастотных радиоволн
- Состав вакцин от коронавируса – графен в их состав не входит